Campeão do mundo com a Argentina é alvo do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid está interessado na contratação do zagueiro Cristian Romero para a próxima temporada, segundo a "Sky Sports". O atleta do Tottenham e campeão do mundo com a Argentina tem contrato com os Spurs até junho de 2027.

Na atual temporada, o defensor desfalcou o Tottenham em 27 partidas por conta de lesões, o que faz com que os londrinos cogitem abrir mão do jogador de 26 anos. Nesse sentido, o Atlético de Madrid acompanha de perto o progresso do atleta, que vem atuando com a Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Os Colchoneros possuem dois trunfos na busca pela contratação de Romero: Diego Simeone e Champions League. O comandante argentino foi um dos fatores chaves na contratação de Julián Álvarez e constrói um elenco com uma legião de atletas que foram campeões do mundo em 2022, como De Paul, Molina e Ángel Correa.

Na 14ª colocação da Premier League, o Tottenham está longe de vagas para competições europeias na próxima temporada. Ainda assim, os Spurs seguem vivos na Liga Europa e sonham com uma vaga na Liga dos Campeões via Europa League. Por outro lado, o Atlético de Madrid está próximo de alcançar o objetivo de classificação para a próxima Champions League, o que é mais um atrativo para Romero.

Romero critica Tottenham antes de especulação com o Atlético

Nos últimos meses, o defensor não escondeu sua insatisfação com a fase que o Tottenham vem atravessando. O argentino não poupou críticas aos dirigentes em relação ao excesso de trocas de treinadores e vendas de jogadores importantes do clube.