O torcedor do Atlético de Madrid ainda não esqueceu a eliminação diante do rival local Real Madrid, nas oitavas de final da Champions League. A queda nos pênaltis, com direito a uma controvérsia de arbitragem, marcou o fim do sonho da primeira conquista europeia dos comandados de Diego Simeone.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A anulação da cobrança de Julián Alvarez por dois toques ainda não tem um claro veredito, já que a imagem é rápida. Porém, o atacante, em entrevista ao jornal espanhol "As", abriu o jogo sobre a batida e assumiu frustração após a decisão da arbitragem polonesa, conduzida no dia por Szymon Marciniak.

continua após a publicidade

- Foi tudo muito rápido. No momento eu não senti que foram dois toques, e se foram, é muito difícil de perceber, porque com as chuteiras, você não sente os toques na bola. Depois, nas câmeras e vídeos, você vê que é algo muito fino, delicado, e até agora, muitos têm dúvidas sobre ter sido ou não dois toques. A decisão foi muito rápida, e tomada ali. A verdade é que é uma pena grande. Tínhamos feito uma ótima eliminatória e poderíamos ter vencido ali, mas isso dá muita tristeza - relatou o argentino.

➡️ Real Madrid é multado por caso de racismo na Champions

Questionado sobre a aceitação da marcação de Marciniak, Alvarez também contou que sentiu alívio após derrapar com o pé de apoio e, mesmo assim, balançar as redes, ao contar com uma ajuda do travessão.

continua após a publicidade

- A verdade é que, na altura da cobrança, eu comemorei por ter escorregado e ainda assim feito, e nada mais. Não tinha nem notado que o Real começou a reclamar. Com o passar do tempo, eu vi que não poderia fazer nada além disso. Pensei: "se eles vão olhar a imagem do VAR, eles vão determinar com base no que veem". Já vi o lance um milhão de vezes, principalmente naquele mesmo dia, e todos temos a mesma dúvida - afirmou o centroavante.

🧠 Relembre o pênalti de Julián Alvarez em Real Madrid x Atlético de Madrid

Alvarez foi contratado pelo Atlético no último verão europeu, por cerca de 75 milhões de euros (R$ 450 milhões na cotação da época), e rapidamente, caiu nas graças da torcida por seu poder de decisão, incluindo os sete gols que anotou na competição.