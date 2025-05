O Tottenham venceu o Bodo/Glimt por 3 a 1 nesta quinta-feira (1), no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela ida das semifinais da Europa League. Em atuação implacável, o time de Ange Postecoglou dominou as ações ofensivas desde o primeiro minuto e garantiu a vantagem para o próximo duelo. A volta acontece em uma semana, na Noruega; quem avançar pega o vencedor de Athletic Bilbao x Manchester United na final, marcada para o dia 21 de maio.

Como foi a vitória? ⚽

O Tottenham precisou de menos de um minuto para abrir o placar, com gol de cabeça de Johnson. O início fulminante deu o tom de um primeiro tempo amplamente dominado pelos londrinos. Aos 34', o time inglês ampliou com Maddison, após belo lançamento de Pedro Porro, e quase marcou o terceiro em chute forte de Bentancur, salvo pelo goleiro norueguês.

O Bodo/Glimt pouco ameaçou, com única finalização perigosa aos 44, quando Hauge finalizou por cima. O brasileiro Richarlison foi titular e teve boa atuação: atuando pela esquerda, deu bela assistência de cabeça no primeiro gol e participou bem da construção ofensiva. Pedro Porro também foi um dos destaques, com participação direta nos dois gols.

Na segunda etapa, Romero sofreu falta na área e foi marcado o pênalti a favor dos Spurs após revisão pelo VAR. Solanke ajeitou a bola com carinho, caminhou lentamente e cobrou o pênalti com extrema categoria, deslocando o goleiro. Por fim, Saltnes recebeu na área, chutou; bola desviou em Bentancur e engana o goleiro Vicario. Final de jogo: 3 a 1 para o Tottenham.

