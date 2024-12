A seleção dos melhores jogadores da temporada 2023/24 foi anunciada pela FifPro nesta segunda-feira (9). Ederson, do Manchester City, e Vini Jr, do Real Madrid, são os representantes do Brasil na escalação. Além deles, Rodri, eleito o melhor do mundo na Bola de Ouro, também está na lista.

O período analisado foi referente a temporada 2024/24, entre 21 de agosto de 2023 e 14 de julho de 2024. Nesse sentido, o Real Madrid, campeão da Champions League, e a seleção espanhola, campeã da Eurocopa, foram as grandes estrelas da premiação.

A eleição é feita pela FifPro, sindicato mundial de jogadores de futebol. Na análise, mais de 21 mil atletas de 70 países diferentes montaram seus times ideais.

Seleção da FifPro

⚽ Goleiro - Ederson (Manchester City/Brasil) ⚽ Defensor - Carvajal (Real Madrid/Espanha) ⚽ Defensor - Rudiger (Real Madrid/Alemanha) ⚽ Defensor - Van Dijk (Liverpool/Holanda) ⚽ Meia - Rodri (Manchester City/Espanha) ⚽ Meia - Kroos (Aposentado) ⚽ Meia - De Bruyne (Manchester City/Bélgica) ⚽ Meia - Bellingham (Real Madrid/Inglaterra) ⚽ Atacante - Mbappé (Real Madrid/França) ⚽ Atacante - Vini Jr. (Real Madrid/Brasil) ⚽ Atacante - Haaland (Manchester City/Noruega)

