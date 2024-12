O River Plate venceu o Rosario Central por 4 a 0 no domingo (8) pelo Campeonato Argentino, em confronto válido pela segunda fase da liga. No entanto, o jogo foi marcado pela emocionante homenagem da torcida ao pai do técnico Marcelo Gallardo, Máximo Gallardo, que faleceu na véspera.

Marcello Gallardo, técnico histórico do River, foi às lágrimas à beira do campo no minuto inicial de silêncio dedicado ao seu pai. Máximo Gallardo era técnico do time de veteranos do clube argentino.

Carreira milionária

Na primeira passagem de Gallardo, foram 14 troféus em oito anos e meio, incluindo duas taças da Libertadores da América, campeonato de maior prestígio no futebol da América do Sul. O comandante é idolatrado pelos torcedores e tem até estátua no Monumental de Nuñez. Ele foi contratado novamente em agosto de 2024, após demissão do Al-Ittihad no início de julho.

Como jogador, Gallardo foi revelado pelo River e fez mais de 305 jogos com a camisa do River Plate. Ele foi um dos principais jogadores na conquista da Libertadores de 1996, além dos seis campeonatos argentinos.

River Plate 4x0 Rosario Central

Com o Monumental de Núñez lotado por 85 mil pessoas, o River goleou o adversário com gols de Pablo Solari (2x), Miguel Borja e Pity Martínez. O tetracampeão da Libertadores garantiu vaga para a edição 2025 com a vitória.

Na tabela agregada, o River é o terceiro colocado no Campeonato Argentino, com 43 pontos em 26 jogos, atrás de Vélez e Talleres. Os Millionarios ainda aguarda a definição se estará na fase de grupos ou se terá de disputar a Pré-Libertadores.

