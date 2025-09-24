Jovem de 23 anos é nomeada presidente de clube italiano

O Ternana Calcio, da Terceira Divisão da Itália, anunciou Claudia Rizzo, de 23 anos, como nova presidente. A jovem se torna a primeira mulher a ocupar o cargo na história do clube. A escolha aconteceu logo após a compra da equipe por seu pai, o empresário Gian Luigi Rizzo, que formalizou a aquisição em 15 de setembro.

A família Rizzo é proprietária do Grupo Villa Claudia, rede privada de saúde, e aproveitou o início da nova gestão para compor a diretoria que comandará o Ternana no ano do centenário. Além de Claudia, a administração conta com Tiziana Pucci, também em posição de liderança, e com Massimo Ferrero, ex-presidente da Sampdoria, envolvido em processos por falência e crimes corporativos.

Claudia Rizzo já exercia funções executivas na empresa da família, a produtora de azeite Oro di Sikelia, na Sicília, mas decidiu assumir um papel central no futebol assim que o pai concluiu a compra do Ternana.

— Queridos torcedores rossoverdi, hoje não falo apenas como filha de um homem que deu um passo importante ao comprar a Ternana. Falo como mulher, como torcedora apaixonada e como alguém que decidiu se envolver. Hoje começa minha jornada como presidente do Ternana Calcio — escreveu nas redes sociais.

Claudia Rizzo é a nova presidente do Ternana (Foto: Divulgação/Ternana)

Em sua primeira coletiva, Claudia destacou a relevância de assumir um cargo tradicionalmente ocupado por homens e buscou se desvincular da imagem do pai. Além disso, afirmou que o cargo representa um desafio especial

— Gostaria de ser uma mulher de ação e não apenas de palavras. Espero ser um exemplo para muitas mulheres no esporte e na vida em geral. São mil emoções, é uma honra e uma grande responsabilidade. É claro que a minha família quer estar aqui porque tem um objetivo, mas estarei aqui principalmente para apoiar a equipe — iniciou.

— É uma honra e uma responsabilidade ser a nova presidente do Ternana, depois de ter crescido como torcedora do time. É uma grande responsabilidade, mas também uma oportunidade. Com colaboradores experientes ao meu lado, sinto-me mais segura e confiante de que o clube terá sucesso — destacou.

Reação da torcida

A torcida, que já apelidou Claudia de “a presidente mais glamorosa do futebol mundial”, reagiu com entusiasmo ao anúncio. O Ternana ocupa a metade da tabela do Grupo B da Série C, e a dirigente prometeu trabalhar para estreitar laços entre o clube e a cidade.

— A primeira tarefa é construir um vínculo sólido com a equipe e com Terni — finalizou Claudia Rizzo.

