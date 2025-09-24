Scholes elogia meia do Barcelona: “é como Xavi e Iniesta”
Ídolo do United ficou impressionado com o espanhol após jogo contra o Newcastle
- Matéria
- Mais Notícias
Paul Scholes não conteve a admiração por meio-campista do Barcelona após o duelo contra o Newcastle, na estreia da Liga dos Campeões. O ídolo do Manchester United descreveu Pedri como uma 'junção' de Xavi e Iniesta durante seu podcast "The Good, The Bad & The Football", que apresenta ao lado de Nicky Butt e do comediante Paddy McGuinness.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Barcelona não buscará reforços para suprir ausência de astro, diz jornal
Futebol Internacional24/09/2025
- Futebol Internacional
Barcelona anuncia que jogador não atua mais em 2025 por lesão
Futebol Internacional23/09/2025
- Futebol Internacional
Ídolo do Barcelona considera aposentadoria no Inter Miami
Futebol Internacional23/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Após o confronto do Barça pela Liga dos Campeões, contra os Magpies, Scholes já havia confessado nas redes sociais que Pedri era seu jogador favorito. Nesta semana, a lenda britânica repetiu a dose dos elogios ao meia blaugrana. Os comentaristas compilaram um 'Top 5' dos melhores meio-campistas da atualidade, e o inglês não hesitou em colocar Pedri no topo do ranking:
"O número 1 é o Pedri. Quando o vi contra o Newcastle , pensei: 'Uau!'… Ele é como uma mistura de Xavi e Iniesta. Não estamos falando apenas dos seus pés, mas, acima de tudo, da sua inteligência futebolística. Às vezes, ele se vê em situações difíceis, e a maneira como ele as supera com uma pequena jogada de um-dois ou uma finta de ombro é incrível. A técnica dele é brilhante", disse o ex-meio-campista.
Números de Pedri pelo Barcelona
Revelado pelo Las Palmas, Pedri chegou definitivamente ao Barcelona na temporada 2020/21, quando começou sua trajetória como 'Culé' ao lado de Lionel Messi. Desde então, o meia totaliza 208 jogos com a camisa do Barça, marcou 31 gols e contribuiu com 28 assistências para seus companheiros. Pela seleção espanhola, o meia já se tornou peça fundamental e possui 36 partidas, com cinco bolas nas redes. Com apenas 22 anos, Pedri constrói uma trajetória bastante relevante, à ponto de impressionar uma lenda como Paul Scholes.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias