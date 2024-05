José Mourinho acerta com time europeu

Vencedor por onde passou, José Mourinho vai treinar o Fenerbahçe (Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 08:53 • Istambul (TUR)

José Mourinho está de volta! Após quase cinco meses longe dos gramados, o português acertou com o Fenerbahçe, da Turquia. A informação é do jornal português "A Bola" e do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências.

Recentemente, Aziz Yildirim, candidato à presidência do Fenerbahçe, revelou que, em uma reunião com 'The Special One', um 'sim' foi garantido para assumir os Canários Amarelos.

Fora do mercado desde janeiro, quando foi demitido da Roma, José Mourinho treinará o décimo clube diferente da sua carreira. Benfica, União Leiria e Porto, de Portugal, Chelsea, Manchester United e Tottenham, da Inglaterra, Real Madrid, da Espanha, Inter de Milão e Roma, da Itália, foram as equipes anteriores do Special One.

José Mourinho beijando a taça da Conference League 2021/22 que conquistou com a Roma, sua última conquista como treinador (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Ao longo da vitoriosa carreira, José Mourinho conquistou 26 títulos, com destaque para duas Champions League, duas Europa League, uma Conference League e oito ligas nacionais. No Fenerbahçe, sua principal missão será levantar a taça do Campeonato Turco, algo que não acontece desde a temporada 2013/14.

