José Mourinho pode tirar goleiro do Real Madrid; entenda

Ex-treinador do Real Madrid, José Mourinho e o Fenerbahçe estão empenhados em contratar um dos goleiros dos Merengues. De acordo com o "Diario AS", o clube de Istambul quer Andriy Lunin para substituir Dominik Livakovic. O croata, contratado junto ao Dínamo de Zagreb, não vem agradando com seu desempenho e ambas as partes buscam acelerar uma saída.

O Fenerbahçe está em negociações com o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, por um possível empréstimo de Livakovic, e está até disposto a assumir parte do salário do croata para facilitar o negócio. Dessa forma, Mourinho identificou Lunin como sua prioridade para reforçar a posição de goleiro. De acordo com o jornal espanhol, o clube turco já enviou uma carta de interesse ao Real Madrid para descobrir os termos da rescisão de contrato do ucraniano e explorar a viabilidade de contratá-lo.

O futuro de Andriy Lunin permanece incerto. O goleiro ucraniano está ciente de que, apesar do desejo de performar no Real Madrid, sua posição como reserva de Courtois o impede de ter continuidade e ser um titular no médio prazo. Portanto, com o mercado de transferências entrando em sua reta final nas cinco principais ligas da Europa, o goleiro começa a buscar novas alternativas.

Goleiro do Real Madrid, Andrey Lunin. (Foto: Reprodução / Instagram)

Concorrência de rival

Outro grande clube de Istambul, o Galatasaray, tem o ucraniano do Real Madrid no radar, embora não como a primeira opção. O grande objetivo do Gala continua sendo fortalecer a posição de goleiro após 14 anos do ídolo Fernando Muslera, e nomes como Ederson, Lammers e Sommer estão sendo abordados recorrentemente. No entanto, o interesse do Galatasaray em Lunin não pode ser completamente descartado.

