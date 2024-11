Vini Jr. tem atuação fantástica e Real Madrid volta a vencer por LA LIGA

Em mais uma atuação espetacular de Vini Jr., o Real Madrid atropelou o Osasuna por 4 a 0 no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 13ª rodada de LA LIGA. Com hat-trick do brasileiro e o primeiro gol de Jude Bellingham na temporada, os Merengues afastaram a fase ruim na temporada e seguem na busca pelo líder Barcelona, que ainda joga na rodada.

Apesar do baile, o jogo teve três pontos negativos de destaque para o Real Madrid: no primeiro tempo, Rodrygo, Éder Militão e Lucas Vázquez deixaram o gramado lesionados e devem ampliar o número de atletas da equipe no departamento médico em 2024-25.

Real Madrid 4x0 Osasuna: como foi o jogo?

Apesar de ter tido pouco mais de 45 minutos, o primeiro tempo teve um enredo digno de cinema. Os primeiros 30 minutos foram marcados por sustos com as lesões de Rodrygo e Éder Militão: o clima parecia pesado em somatório com a sequência de derrotas do time. Porém, aos 34 minutos, Vini Jr. surgiu para dar tranquilidade aos donos da casa e oito minutos depois, Bellingham recebeu um lançamento primordial de Raúl Asencio, substituto de Militão, e conferiu uma cavadinha espetacular para o fundo das redes.

Jude Bellingham marca golaço de cobertura contra o Osasuna, por LA LIGA (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Com o 2 a 0 no placar, o time voltou para o segundo tempo leve e tranquilo. A vitória encaminhada facilitou o jogo madridista, principalmente com o astro brasileiro, que com outros dois gols, um deles, um golaço após driblar o goleiro adversário, teve sua primeira grande atuação após ser derrotado na dispuat pela Bola de Ouro.

Em geral, o Real Madrid dá indícios de que pode deixar o mau momento na temporada. Antes na seca, Bellingham voltou a abalançar as redes, e Vini Jr. não dá o menor sinal de ter sentido a derrota na votação promovida pela France Football. Já são quatro gols desde o vice na Bola de Ouro.

Com o triunfo, o Real Madrid chega a 27 pontos na tabela do Campeonato Espanhol, seis a menos que o Barcelona, adversário da Real Sociedad, neste domingo (10). Após a pausa internacional, os Blancos retonam a campo no dia 24 de novembro, em duelo contra o Leganés, por LA LIGA.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 4x0 Osasuna

13ª rodada - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Vini Jr. (34'/1ºT, 16'/2ºT e 24'/2ºT); Bellingham (42'/1ºT) (RMA)

🟨 Cartões amarelos: Catena e Torró (OSA)



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Vázquez (Modric), Militão (Asencio) e Rüdiger e García; Valverde, Camavinga) e Bellingham (Guler); Rodrygo (Brahim), Vini Jr.(Endrick) e Mbappé



OSASUNA (Técnico: Daniel Pendín)

Herrera; Areso, Catena, Boyomo e Bretones; Oroz (R. García), Torró e Moncayola (Munoz); Zaragoza (Arnáiz), Pena (de Haro) e Budimir (Moi Gómez)