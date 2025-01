A 20ª rodada da La Liga foi marcada por ataques preconceitos do público presente nos estádios no sábado (18). Alejandro Balde, do Barcelona, e jogadores da Real Sociedad foram os principais alvos das torcidas de Getafe e Valencia, respectivamente.

Gustavo Hofman, jornalista da ESPN Brasil, afirmou que o protocolo utilizado pelo Campeonato Espanhol é ineficiente. O método é utilizado desde setembro nas partidas da liga nacional.

— O protocolo que existe contra o racismo no futebol é fraquíssimo, porque permite aos racistas ofenderem um jogador duas vezes sem qualquer punição severa a sua equipe. Na primeira vez, o árbitro ativa o protocolo com os braços e anuncia pelo alto-falante. Na segunda, o jogo é interrompido por um período e o jogo volta depois. Só na terceira que a partida é suspensa definitivamente — explica Gustavo Hofman, ao podcast "Futebol no Mundo".

— Os clubes só vão começar a entender e agir contra o racismo no dia que eles começarem a sofrer multas pesadas, arquibancadas fechadas e perda de pontos no campeonato — completou o jornalista.

Getafe 1x1 Barcelona

O Barcelona ficou no empate por 1 a 1 com o Getafe, e perdeu pontos importantes na briga pela liderança. Apesar de ter saído na frente no início do primeiro tempo, a equipe de Hansi Flick sofreu o empate e teve dificuldades para voltar a balançar as redes adversárias em uma noite pouco inspirada do trio ofensivo formado por Yamal, Raphinha e Lewandowski.

No entanto, a maior baixa do jogo não foi o resultado. Alejandro Balde, lateral-esquerdo do Barcelona, foi alvo de insultos racistas por parte dos torcedores do Getafe, conforme relatou em entrevista à Movistar. O árbitro Pablo González Fuertes foi notificado sobre os insultos ainda no primeiro tempo, o que resultou na ativação do protocolo de La Liga contra racismo na segunda etapa do jogo. Gustavo Hofman, repórter na partida, também conversou com o atleta.

Em Getafe, o telão estava quebrado e no alto-falante você não entende nada. O anúncio do caso de racismo só foi avisado depois do jogo, quando fui falar com o Balde. Ninguém ao meu redor sabia. Gustavo Hofman, sobre o caso de racismo em Getafe x Barcelona

Valencia 1x0 Real Sociedad

Na mesma rodada, o Valencia venceu a Real Sociedad por 1 a 0, com gol de Hugo Duro. No Mestalla, os jogadores Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea e Mikel Oyarzabal sofreram insultos racistas, xenófobos e homofóbicos durante o jogo.

Nascido no Japão, Kubo foi chamado pejorativamente de "chinês". Enquanto isso, Barrenetxea e Oyarzabal têm origens do País Basco, território autônomo da Espanha, e os torcedores do Valencia associaram a ações de terrorismo do grupo ETA, movimento que luta pela separação da região.

