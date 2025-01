O sorteio da Copa do Rei definiu nesta segunda-feira os confrontos das quartas de final, durante cerimônia realizada na sala Luis Aragonés, na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas.

continua após a publicidade

▶️Ancelotti não ficará no Real Madrid na próxima temporada, diz jornalista

O Real Madrid enfrentará o Leganés e o Barcelona jogará contra o Valencia. Já o Atlético de Madrid disputará contra o Getafe, enquanto o Real Sociedad encara o Osasuna. As equipes que foram sorteadas em primeiro tiveram prioridade no mando de campo.

Além de definir os confrontos, que serão disputados entre 4 e 6 de fevereiro, o sorteio também desenhou a possibilidade de um clássico entre os rivais Real Madrid e Barcelona na decisão da Copa do Rei, algo que não acontece há mais de uma década.

continua após a publicidade

Ao todo, Real e Barça já se enfrentaram na final do torneio em 18 ocasiões, com a equipe merengue liderando a rivalidade com 11 vitórias contra sete dos catalães. O último encontro das equipes na decisão foi uma vitória do Barcelona por 2 a 1 em 2014.

No entanto, num retrospecto desta temporada, a equipe de Hansi Flick goleou os comandados de Ancelotti em duas oportunidades: 4 a 0 no Campeonato Espanhol, e 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha, realizada na Arábia Saudita.

continua após a publicidade

Tratando-se de La Liga, o Real Madrid é o líder do torneio com 46 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid com 44 pontos. O Barcelona ocupa o terceiro lugar a sete pontos do líder.

Veja os confrontos das quartas da Copa do Rei

Valencia x Barcelona

Leganés x Real Madrid

Atlético de Madrid x Getafe

Real Sociedad x Osasuna