Uma grande novidade apareceu na lista de relacionados do Barcelona contra o Benfica, pela 7ª rodada da Champions League. O técnico Hansi Flick divulgou os jogadores que vão para o duelo na manhã desta segunda com a presença do atacante Ansu Fati.

A escolha pelo camisa 10 do Barça se deu devido à lesão de Dani Olmo, que não estará à disposição do treinador para encarar o Benfica. No entanto, a diretoria ainda cogita negociá-lo nesta janela, e clubes da Premier League aparecem interessados no espanhol de 22 anos.

Os rumores de uma possível transferência começaram devido às atuações do jogador na atual temporada. Ansu Fati entrou em apenas oito jogos, o que colocou sua possível permanência no elenco em risco.

Recentemente, o técnico do Barça, Hansi Flick, concedeu uma entrevista e falou sobre a situação envolvendo o camisa 10. Segundo o comandante, a decisão de seguir defendendo o clube catalão está nas mãos do jogador, que, segundo ele, deseja continuar.

- Não pensei no que aconteceria se ele fizesse isso (pedir para sair). O que quer que ele me diga, responderei honestamente. Se ele quiser ficar, tudo bem. Ele é um jogador de La Masia e eu o ajudarei a se desenvolver. Tenho que ser honesto com todos.

Confira os relacionados do Barcelona para a Champions

Cubarsí

Balde

R. Araújo

Gavi

Ferran

Pedri

Lewandowski

Ansu Fati

Raphinha

Iñaki Peña

Pablo Torre

Christensen

Fermín

M. Casadó

Pau Víctor

Lamine Yamal

De Jong

Kounde

Eric

Szczesny

Kochen

Fort

Gerard Martín

Ansu Fati no Barcelona

A trajetória de Ansu Fati começou na categorias de base após ser descoberto pelo Sevilla antes mesmo de completar 16 anos. O garoto fez sua estreia no time profisisonal em 2020 com grande expectativa devido ao desempenho na base.

No entanto, após um período de empréstimo ao Brighton na temporada passada, Ansu Fati ainda não conseguiu firmar seu espaço de forma definitiva no elenco principal do Barcelona. Ele tem vínculo com o clube até 2027, mas desperta o interesse de times da Premier League.

Na atual temporada, Ansu Fati soma oito participações pelo Barça, sendo três aparições na Liga dos Campeões, quatro em La Liga e uma na Copa do Rei. Até o momento, ele não marcou gols.

Barcelona na Champions League

O Barcelona é o vice-líder da Champions League, que adotou um novo formato nesta temporada, atrás apenas do Liverpool. Os catalães somam 15 pontos, sendo 5 vitórias e apenas 1 derrota, enquanto os ingleses têm 18 pontos, somando 6 vitórias.