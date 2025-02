Após a derrota para o Espanyol no sábado, Vinícius Jr. virou principal manchete na Espanha nesta quarta-feira (05). O jogador foi duramente criticado pelo jornal "As" que o classificou como o "menos fantástico do quarteto", se referindo aos ataque formado por Vini Jr., Rodrygo, Bellingham e Mbappé. A partida gerou questionamentos sobre a atual forma do atacante.

A derrota para o Espanyol, que tava na zona de rebaixamento até o resultado, foi o estopim para críticas ao brasileiro. O jornal afirmou que o atacante não é mais mesmo de 2024, estando fora de ritmo. Segundo eles, após ter tido gol anulado, o jogador apenas andou em campo e supostamente não se comprometeu muito com o jogo.

- Vinícius não é Vinícius. O brasileiro não encontra seu ritmo em 2025. Após o gol anulado contra o Espanyol, se apagou - afirmou o jornal As

2025 de Vini Jr.

O jornal comparou o começo de ano do jogador com os seus companheiros de ataque. Enquanto Rodrygo tem nove participações em gol, com sete gols marcados e duas assistências, Mbappé com oito, sendo oito gols feitos, Bellingham com sete, tendo três gols e quatro assistências, Vini Jr. teria participado de quatro, com três gols e uma assistência. Essa foi uma das justificativas do jornal para criticar Vinicius Jr., afirmando que ele tem sido o menos afiado do quarteto.

Vinícius Júnior se frustrado com chance perdida (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP)

Para além, o jornal apontou as ausências de Vini Jr. por cartões um argumento de seu ritmo lento. A partida contra o Espanyol seria sua quinta partida em 2025, e o jogador conta com três ausências no ano. O jornal também criticou os dribles do jogador, afirmando que o astro vem decepcionando, tendo média de dribles abaixo do seu usual.

- Ele ainda é uma ameaça, mas não é o The Best agora - afirmou o jornal As, cobrando e criticando o jogador.

Mesmo assim, o jornal ainda escreveu que o pouco de Vini Jr. ainda é muito. Segundo o jornal, o jogador teve atuação fraca contra Salzburg e mesmo contra o Espanyol, o jogador foi perigoso e teve um gol anulado. O jornal completou que apesar da má fase, internamente, todos do Real Madrid acreditam que não deve demorar muito para Vini Jr. voltar a ser o Vini Jr. de antes.

