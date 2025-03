Nesta terça-feira (4), o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. Com o resultado, os Merengues vão com uma vantagem de um gol para o confronto de volta, no Riyadh Air Metropolitano. Por outro lado, o quinto colocado da fase de liga precisará usar todas as suas armas para reverter o resultado e conquistar a vaga nas quartas da competição.

Primeiro tempo

O Real Madrid começou com tudo: logo aos três minutos, Valverde fez um lindo lançamento para Rodrygo, que limpou a zaga do Atlético de Madrid e fez um golaço. Com a vantagem, o Real ditou o ritmo do jogo e impediu as chances do Atlético. Precisando buscar uma reação, o Atlético foi atrás do resultado e igualou as forças com o Real Madrid. O gol de empate saiu aos 31 minutos. Julián Álvarez se livrou da marcação de Camavinga, puxou a bola para o bico da área, e bateu cruzado no ângulo. A partir daí, o confronto continuou equilibrado, mas sem chances claras para ambos os lados.

Segundo tempo

Diferente da primeira etapa, o Real não iniciou o segundo tempo com um ritmo alucinante. As equipes mediram forças, com o Atlético até mais confortável em campo. Porém, em uma jogada de extrema felicidade e qualidade, Brahim Díaz fez o segundo para os Merengues, aos 9 minutos. O marroquino limpou a defesa do Atlético, deixou Giménez caído e bateu no cantinho do Oblak. Após sofrer o revés, Simeone fez algumas substituições - tirando inclusive o Griezmann - que deixaram o Atlético mais compacto na defesa, mas com menos velocidade. A equipe de Ancelotti cresceu na partida, desperdiçou outras oportunidades e não deu brechas para os rivais.

O que vem pela frente?

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (9), contra o Rayo Vallecano. A partida será realizada às 12h15 (de Brasília) e é válida pela 27ª rodada da La Liga, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Por outro lado, o Atlético de Madrid enfrenta o Getafe, também no domingo (9), às 10h (de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, em Madrid. A partida também é válida pela 27ª rodada da La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 2 X 1 ATLÉTICO DE MADRID

JOGO DE IDA - OITAVAS - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP);

🥅 Gols: Rodrygo (3'/1°T), Álvarez (31'/1°T), Brahim Díaz (9'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Brahim Díaz

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

⚪ REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde (Lucas Vázquez), Rudiger, Asencio e Mendy; Tchouaméni, Camavinga (Modrić) e Brahim Díaz (Endrick); Rodrygo, Vinícius Júnior e Mbappé.

🔴 ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet e Galan; Barrios (Ángel Correa), De Paul (Sörloth), Simeone (Molina) e Lino (Gallagher); Álvarez e Griezmann (Le Normand).