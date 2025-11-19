menu hamburguer
Jornal internacional repercute atuação de Kadir, do Botafogo: 'Ao resgate'

Jovem panamenho marcou dois gols que garantiu a vitória do alvinegro

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/11/2025
14:14
Kadir marcou dois gols na vitória do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)
A virada épica do Botafogo sobre o Sport teve repercussão internacional, especialmente pela atuação de Kadir Barría, o herói improvável da noite. O jovem panamenho marcou dois gols – o último nos acréscimos – e garantiu a vitória alvinegra. O jornal espanhol "Diario AS" destacou o atacante, afirmando que Kadir esteve "ao resgate" de Davide Ancelotti.

O AS também revisitou a curta trajetória do jogador. Para o jornal, a atuação de Kadir é continuidade de um crescimento acelerado que já chamava atenção nas categorias de base do Borussia Mönchengladbach. O destaque na imprensa brasileira, agora ampliado para o cenário internacional, se justificou na noite em que o atacante marcou os dois gols da virada sobre o Sport e salvou o Botafogo – e Ancelotti – de uma derrota amarga.

Paralelo com o Panamá e projeção de futuro de Kadir

De acordo com o Diario AS, a história de Kadir ganhou contornos ainda mais simbólicos. Enquanto o Panamá disputava um jogo decisivo rumo ao Mundial de 2026, o atacante marcava seus primeiros gols pelo Botafogo na elite do futebol brasileiro. A coincidência ocorreu quase simultaneamente: o jovem brilhava no Nilton Santos enquanto a seleção panamenha confirmava vaga direta com vitória por 3 a 0 sobre El Salvador.

Matéria do AS sobre Kadir, do Botafogo (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Kadir Barría, ao resgate de Davide (título)
O atacante panamenho, uma das grandes promessas do Botafogo, marcou dois gols e ajudou seu país a se classificar para a Copa do Mundo (subtítulo)

Dentro de campo, Kadir respondeu à altura. Foi muito acionado e deixou tudo igual aos 12 minutos do segundo tempo, ao receber passe de Danilo, girar no pivô e finalizar no canto direito. O gol reacendeu o Botafogo, que empilhou chances perdidas até os acréscimos. E foi justamente ali que o camisa 18 escreveu seu roteiro particular: aos 49, recebeu novamente de Danilo, girou e acertou o ângulo, garantindo a virada em clima de cinema no Nilton Santos.

Kadir marcou dois gols na vitória do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

O jornal destacou que Kadir, de 18 anos, tornou-se apenas o segundo panamenho a marcar um gol no Brasil, após Felipe Baloy. Emocionado após balançar a rede, o atacante viveu um momento que, para o AS, ecoou no sentimento de muitos torcedores panamenhos poucos minutos depois.

Com o Brasileirão se aproximando do fim e o Panamá já classificado, a seleção comandada por Thomas Christiansen vê em Kadir um nome a ser observado para o futuro. Embora Cecilio Waterman siga como referência no ataque, a nova geração pressiona por espaço – e o jovem do Botafogo pode surgir como opção real na rota para o Mundial.

