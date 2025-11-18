Melhores Momentos: Botafogo vence o Sport de virada com brilho da joia panamenha Kadir

Foi com muita emoção e brilho de uma grande promessa que o Botafogo fez o dever de casa na noite desta terça-feira (18), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sair perdendo por 2 a 0 para o já rebaixado Sport, o Glorioso virou com gols de Artur, no primeiro tempo, e dois do jovem panamenho Kadir, oriundo das categorias de base, para vencer por 3 a 2.

Com o resultado, o Alvinegro vai a 55 pontos e segue firme na luta por uma vaga na próxima Libertadores. O próximo compromisso será no sábado (22), contra o Grêmio, novamente no Nilton Santos.

Botafogo nervoso se atrapalha

Pressionado pela necessidade do resultado, o Botafogo se viu em situação de extremo desconforto diante de seu torcedor ao fazer um primeiro tempo abaixo das expectativas. O Sport, já pensando em 2026, aproveitou tal cenário, foi "leve" para o gramado e deu trabalho.

O Leão da Ilha deu os dois primeiros golpes e arrancou vaias do torcedor alvinegro. Aos 13 e 27 minutos, Léo Pereira e Rafael Thyere, respectivamente, balançaram a rede de Léo Linck e abriram 2 a 0 para o time visitante. Davide Ancelotti ouviu os gritos de "burro" e muitos protestos.

O baque sofrido fez o Botafogo, ao menos, diminuir logo no lance seguinte e levar para os 45 minutos finais a decisão. Alex Telles fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para Artur, que dominou e finalizou com força para tirar do alcance de Gabriel. Ainda na primeira etapa, o Alvinegro perdeu Chris Ramos por lesão, e jovem panamenho Kadir, do sub-20, foi acionado.

A joia resolve!

Muito acionado, Kadir não decepcionou e deixou tudo igual no Nilton Santos aos 12 minutos. Danilo fez passe por elevação e o centroavante recebeu no pivô, girou e bateu bonito no canto direito. Só o primeiro do garoto, que foi quem resolveu a situação.

Kadir garantiu a vitória do Botafogo sobre o Sport (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O gol deu esperança ao Botafogo, que empilhou chances desperdiçadas ao longo da segunda etapa. Em contra-ataque foram três, com Artur, Savarino e Barrera. Jogo nervoso e resolvido nos acréscimos por quem merecia uma chance no time principal.

Aos 49 minutos do segundo tempo, o gol que deu a vitória ao Botafogo em uma grande virada. Danilo criou novamente na entrada da área e achou Kadir, que girou e soltou uma pancada no ângulo para confirmar os três pontos. Roteiro de filme paras a joia panamenha.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 2 SPORT

BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

🟨 Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho (BA);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);

Gols: Artur 29'/1ªT e Kadir 12'e 49'/2ªT (BOT); Léo Pereira 13'/1ºT e Rafael Thyere 27'/1ºT (SPT)

Cartões amarelos: Alex Telles (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Jeffinho (Jordan Barrera) e Chris Ramos (Kadir). Técnico: Davide Ancelotti.

SPORT: Gabriel, Aderlan, Rafael Thyere, Luan Cândido e Igor Cariús; Lucas Kal, Rivera e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Técnico: César Lucena.