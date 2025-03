Jornal internacional compara jogador do Real Madrid a Marcelo

Lucas Vázquez foi assunto no jornal espanhol "Marca", nesta quinta-feira (20). O veículo destacou a semelhança de seu papel no Real Madrid com o desempenhado por Marcelo em temporadas anteriores. Por mais que a parte defensiva seja uma fragilidade do espanhol, o seu poder ofensivo tem sido uma arma para a equipe Merengue.

continua após a publicidade

➡️Vini Jr faz primeiro jogo pela Seleção após ser melhor do mundo e tenta igualar ídolos

Vázquez registrou dois gols, cinco assistências e provocou dois pênaltis, posicionando-se como um dos dez jogadores mais influentes no ataque sob a direção de Carlo Ancelotti. Desde a lesão de Dani Carvajal em 5 de outubro, Lucas assumiu a posição de titular na lateral direita em 16 dos 19 jogos da Liga. Além disso, teve participações importantes na Supercopa da Espanha e na Copa Intercontinental.

Na atual temporada, Lucas Vázquez quebrou um recorde pessoal. O jogador atuou 27 partidas com titular na lateral direita, superando as 23 que disputou na temporada 21-22. Tal marca registra a confiança de Ancelotti no jogador espanhol. Contudo, na Champions League, o treinador italiano optou por reforçar a defesa com Fede Valverde, nas fases eliminatórias contra o Manchester City e Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

A decisão de confiar nele como substituto de Carvajal se mostrou acertada tanto esportiva quanto economicamente. Lucas Vázquez renovou seu contrato como lateral direito duas vezes, em 2021 e 2024, com a possibilidade de uma terceira renovação ainda em discussão, dependendo das movimentações do mercado e da chegada de novos jogadores, como Alexander-Arnold.

Lucas Vázquez em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional