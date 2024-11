Árbitro da Premier League é suspenso após ter vídeo polêmico vazado

David Coote, árbitro da Premier League, foi suspenso por ofender Jürgen Klopp (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 15:49 • Redação do Lance!

A PGMOL, Associação de Árbitros da Premier League, suspendeu o árbitro David Coote, de 42 anos, após um vídeo polêmico vazar nas redes sociais. O juiz, que apitou a última vitória do Liverpool na Premier League, contra o Aston Villa, foi flagrado ofendendo o clube e chamando o ex-treinador dos Reds, Jürgen Klopp, de "idiota". O vídeo passará por perícia; ainda não se quando exatamente o registro foi feito.

➡️ Torcedores do Liverpool viralizam com vista privilegiada de Anfield; assista

Árbitro da Premier League ofende ídolo do Liverpool

— Ele é um idiota, um idiota absoluto. Além do que fez comigo em uma partida contra o Burnley durante a pandemia, ele me acusou de mentir e não falar com ele - afirmou David Coote, junto a um colega no vídeo.

O colega do árbitro da Premier League ainda acrescentou:

— Para resumir, Klopp é um idiota, em Liverpool eles são idiotas e nós os odiamos.

Em outra gravação, o juiz ainda pede para que o vídeo "não saia daqui forma alguma".

Jürgen Klopp é um dos treinadores com mais conquistas na história do Liverpool e deixou o clube após o final da temporada passada. Atualmente, ele é um dos chefes de estratégia do grupo Red Bull no futebol.

Coote foi árbitro do triunfo de 2 a 0 do Liverpool sobre o Aston Villa. O curioso é que, mesmo que os Reds não sejam o time favorito do juiz, quem reclamou da arbitragem foi a equipe de Birmingham. Um pênalti não marcado sobre o zagueiro Pau Torres foi tema de debates após o resultado em Anfield.

A PGMOL afirmou que o árbitro está suspenso pela má conduta. O órgão vai promover uma investigação completa sobre o caso.

Jürgne Klopp é um dos maiores treinadores da história recente da Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional