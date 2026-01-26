A derrota do Newcastle por 2 a 0 para o Aston Villa, no último domingo (25), no St. James' Park, foi analisada pelo jornal inglês BBC Sport sob o impacto da ausência de Bruno Guimarães. Segundo a publicação, o resultado reforçou a dificuldade da equipe comandada por Eddie Howe em conquistar vitórias sem o meio-campista brasileiro, capitão e principal referência técnica do elenco.

Bruno Guimarães ficou fora da partida após sofrer uma lesão no tornozelo no jogo contra o PSV, pela Champions League, e acompanhou o confronto das arquibancadas ao lado da família. Sem o camisa 39, o Newcastle ampliou uma sequência negativa, o que levou a imprensa britânica a questionar a capacidade do time em lidar com a ausência do jogador.

Sequência sem vitórias sem o capitão

Segundo a BBC Sport, desde a estreia de Bruno Guimarães na Premier League, há quase quatro anos, o Newcastle disputou nove partidas sem o brasileiro e não venceu nenhuma. Nesse período, a equipe somou cinco pontos dos 27 possíveis. Apesar do crescimento financeiro e técnico do clube nos últimos anos, o desempenho sem o meio-campista segue sendo um ponto de atenção para a comissão técnica e para o planejamento do elenco.

Bruno Guimarães se lesionou na partida entre Newcastle e PSV, pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Impacto no meio-campo e perda de verticalidade

Na análise do jogo, a publicação apontou que a ausência de Bruno comprometeu a dinâmica do meio-campo, especialmente na construção ofensiva. Segundo o veículo, o time perdeu a capacidade de acelerar as jogadas e de romper linhas defensivas, mesmo com a presença de Sandro Tonali e do jovem Lewis Miley.

Após a partida, o técnico Eddie Howe comentou a falta do jogador e destacou características específicas do capitão.

— Apenas achei que sentimos falta da visão de futuro do Bruno. Ele sempre quer passar a bola para frente e está sempre buscando um passe criativo. Deu para ver que sentimos falta disso hoje — afirmou o treinador, ao mencionar também a postura do jogador de pedir a bola em momentos de pressão.

Eddie Howe pelo Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)

Produção ofensiva limitada

A dificuldade na criação refletiu diretamente no ataque. Os atacantes Yoane Wissa e Nick Woltemade finalizaram apenas uma vez ao gol durante toda a partida. Sem maior articulação no setor central, o Newcastle apresentou previsibilidade ofensiva diante da defesa do Aston Villa.

O clima é de apreensão para o duelo pela Champions League. Bruno Guimarães, conhecido por não sofrer com lesões — não perdeu nenhum jogo da Premier League na temporada passada —, corre contra o tempo para estar apto para o duelo decisivo contra o Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira (28), em duelo que vale vaga entre os oito primeiros da fase de liga da competição.

Bruno Guimarães comemorando o gol marcado no duelo entre Newcastle e Tottenham (Foto: Paul Ellis/AFP)

