Copa América Feminina: Brasil reencontra Colômbia na 1ª fase; veja grupos

A Seleção Brasileira Feminina já sabe seus adversários na primeira fase da Copa América de 2025. Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19), pela Conmebol, foi decidido que as comandadas de Arthur Elias estão no grupo B da primeira fase, junto de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia. As dez seleções participantes na competição, realizada no Equador, foram dispostas em dois grupos. Confira:

Grupos da Copa América Feminina

GRUPO A: Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Peru.

GRUPO B: Brasil, Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

As duas seleções de melhor desempenho na fase de grupos estão automaticamente classificadas ao mata-mata, na fase de semifinais. Duas das potências do futebol feminino na América do Sul, Brasil e Colômbia se reencontrarão após a decisão de 2022, vencida pela Seleção Canarinho.

Seleção Brasileira bateu a Colômbia e se sagrou campeã da Copa América Feminina (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Com a criação das Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina, o título da Copa América deixou de garantir vaga para o mundial, porém, ainda garante lugar nos Jogos Pan-Americanos, do terceiro ao quinto colocado, e nas Olimpíadas, primeiro e segundo.

O Brasil é o maior vencedor da Copa América Feminina: são oito troféus conquistados (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022). Na última edição, Debinha garantiu o título com um único gol sobre a seleção colombiana.

