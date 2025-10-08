O ídolo do Liverpool, Steven Gerrard, comentou pela primeira vez sobre a transferência de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid. Em entrevista a um podcast com Rio Ferdinand, o ex-capitão dos Reds reconheceu que entende a decisão do lateral, mas admitiu que, no seu caso, teria feito uma escolha diferente.

Gerrard fala sobre a escolha de Alexander-Arnold

Para Gerrard, a decisão de Alexander-Arnold não é simples de julgar. O ídolo ressaltou que, independentemente da ligação emocional com o Liverpool, é natural que qualquer jogador pense com carinho em uma proposta do Real Madrid – clube que ele próprio chegou a considerar no auge da carreira.

– Qualquer jogador vai prestar atenção se o Barcelona ou o Real Madrid vierem atrás dele. O Real Madrid veio atrás de mim quando Mourinho estava lá, de verdade. E eu ouvi. É o Real Madrid. Não importa quem você é, se esses clubes vierem, você pensa a respeito. É por isso que eu entendo a situação com o Trent. O melhor amigo dele joga lá, talvez ele queira um novo desafio, ele já ganhou tudo no Liverpool… Há uma parte de mim que entende – afirmou Gerrard.

Mesmo reconhecendo os motivos de Alexander-Arnold, o ex-meio-campista fez questão de destacar o peso do Liverpool e o quanto a decisão do lateral representou um risco esportivo e emocional.

– Mas se eu visto uma camisa do Liverpool, penso: “O que você está fazendo? Você está em um dos melhores times da Europa, ganhando coisas que eu ainda sonho em ganhar, você é um dos jogadores mais importantes do time, os fãs te amam, o que você está fazendo?” – disse o ex-jogador.

Gerrard também comentou as críticas que o lateral tem recebido desde que a transferência foi confirmada. Para ele, é natural que parte da torcida se sinta traída, mas há limites para o que pode ser considerado aceitável.

– O próximo jogador que for para o Barcelona ou o Madrid também vai ser criticado. Você sempre vai ser criticado, tem que conviver com isso. Exceto aqueles que passam dos limites, o assédio e tudo mais. Isso tem que acabar. Mas críticas construtivas vindas de quem paga para ir ao estádio, que compra sua camisa… É diferente. Ele assumiu um risco enorme. É um grande jogador de futebol, um dos melhores passadores que já vi. Espero que dê certo para ele – concluiu Gerrard.

