Narração do gol de Estêvão em Chelsea x Liverpool chama atenção: ‘Absurdo’

Joia das categorias de base do Palmeiras, Estêvão marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o Liverpool neste sábado (4), na Premier League. A partida teve transmissão da ESPN, e a narração de Rogério Vaughan no gol do brasileiro teve grande repercussão nas redes sociais.

A partida estava empatada em 1 a 1 até os 49 minutos do segundo tempo, quando Estêvão recebeu cruzamento de Cucurella da esquerda e tocou para as redes. Este foi o primeiro gol do ex-atacante do Palmeiras pelo Chelsea. Caicedo e Gakpo marcaram os outros gols do jogo.

Como foi Chelsea x Liverpool, com gol de Estêvão

Na etapa inicial, Chelsea e Liverpool fizeram um início de jogo truncado até que Moisés Caicedo fez uma grande jogada individual na intermediária de ataque e soltou uma bomba para marcar um golaço pelos Blues aos 13 minutos. Na sequência, a equipe de Enzo Maresca quase ampliou o placar após uma cobrança de escanteio ensaiada em que Garnacho foi acionado na entrada da área e carimbou a trave de Mamardashvili. Os Reds responderam no final com Isak recebendo cruzamento, mas cabeceando por cima da meta de Robert Sánchez.

No segundo tempo, o Liverpool voltou pressionando em busca de um resultado melhor, mas Salah desperdiçou duas grandes chances nos minutos iniciais. E aos 17 minutos, Isak recebeu um cruzamento na área, ajeitou para Gakpo, que chegou finalizando de primeira para deixar tudo igual. Na reta final, o Chelsea quase chegou a vitória em duas chegadas seguidas com Bynoe-Gittens e Estêvão, mas ambos pararam em duas grandes defesas de Mamardashvili, que garantiu a igualdade no marcador. Nos acréscimos, Estêvão colocou uma cabeça na cabeça de Enzo Fernández, que carimbou a trave. E nos minutos finais, o brasileiro recebeu um cruzamento rasteiro de Cucurella e tocou de carrinho para o fundo das redes para garantir a vitória dos Blues.