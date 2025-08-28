Messi dá declaração enigmática sobre sequência na Argentina
Camisa 10 se aproxima de saída da Albiceleste
Lionel Messi deu uma declaração enigmática sobre sua sequência na Argentina após a vitória do Inter Miami sobre o Orlando City, pela Leagues Cup. O camisa 10 afirmou que o duelo contra a Venezuela pode ser o último na condição de mandante e promete ser muito especial.
➡️ Com Flaco López, Argentina é convocada para Eliminatórias da Copa
- Será uma partida muito especial para mim. Não sei se depois haverá amistosos (na Argentina). Por isso, minha família vai me acompanhar: minha mulher, meus filhos, meus irmãos, meus pais e toda a família da minha mulher. Vamos viver isso de maneira especial - disse Messi sobre seu futuro na Argentina.
No dia 4 de setembro, a Argentina recebe a Venezuela no Estádio Monumental de Núñez, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Albiceleste já está classificada para o Mundial, mas encara a Vinotinto e o Equador para cumprir tabela.
Em outubro e novembro, a Argentina realizará amistosos, mas ainda não estão definidos os confrontos e os locais dos jogos. Em 2026, a Albiceleste ainda encara novos adversários em março antes do início da Copa do Mundo, em junho.
Messi se aproxima da despedida na Argentina
Lionel Messi ainda não deu certeza sobre sua presença na próxima Copa do Mundo com a Argentina, embora tudo indique que o camisa 10 vá estar presente no torneio. No atual ciclo, o craque chegou a ser poupado por Scaloni e ficou fora de algumas convocações.
