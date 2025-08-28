menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Messi dá declaração enigmática sobre sequência na Argentina

Camisa 10 se aproxima de saída da Albiceleste

Lionel Messi antes de Argentina x Bolívia. (Foto: ROBAYO / AFP)
imagem cameraLionel Messi antes de Argentina x Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Luis Robayo/AFP)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
16:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lionel Messi deu uma declaração enigmática sobre sua sequência na Argentina após a vitória do Inter Miami sobre o Orlando City, pela Leagues Cup. O camisa 10 afirmou que o duelo contra a Venezuela pode ser o último na condição de mandante e promete ser muito especial.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Com Flaco López, Argentina é convocada para Eliminatórias da Copa

- Será uma partida muito especial para mim. Não sei se depois haverá amistosos (na Argentina). Por isso, minha família vai me acompanhar: minha mulher, meus filhos, meus irmãos, meus pais e toda a família da minha mulher. Vamos viver isso de maneira especial - disse Messi sobre seu futuro na Argentina.

No dia 4 de setembro, a Argentina recebe a Venezuela no Estádio Monumental de Núñez, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Albiceleste já está classificada para o Mundial, mas encara a Vinotinto e o Equador para cumprir tabela.

continua após a publicidade

Em outubro e novembro, a Argentina realizará amistosos, mas ainda não estão definidos os confrontos e os locais dos jogos. Em 2026, a Albiceleste ainda encara novos adversários em março antes do início da Copa do Mundo, em junho.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Messi se aproxima da despedida na Argentina

Lionel Messi ainda não deu certeza sobre sua presença na próxima Copa do Mundo com a Argentina, embora tudo indique que o camisa 10 vá estar presente no torneio. No atual ciclo, o craque chegou a ser poupado por Scaloni e ficou fora de algumas convocações.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Lionel Messi, em ação na partida Venezuela x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (Foto: JUAN BARRETO / AFP)
Lionel Messi, em ação na partida Venezuela x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (Foto: Juan Barreto/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias