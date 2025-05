Jornal europeu se derrete por Casemiro no United: ‘Alma de líder’

O volante Casemiro, do Manchester United, voltou aos holofotes no futebol europeu por conta da boa sequência na equipe de Ruben Amorim. Autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 dos Diabos Vermelhos sobre o Athletic Bilbao, pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa, o brasileiro vem recuperando sua importância no time e foi destaque na imprensa europeia.

Na coluna do jornalista Héctor Pérez, do diário "As", Casemiro foi muito elogiado pelo bom momento no Manchester United após momentos de oscilação e por aproveitar as oportunidades na equipe.

- Apesar de ter 33 anos e já ser um veterano em campo, Casemiro ainda consegue ter um bom desempenho em muitas das situações em que é necessário ajudar os companheiros. Ele não se esqueceu de como atuar em uma semifinal europeia, sendo uma extensão da defesa de sua equipe e contribuindo em um duelo que foi favorável ao United. Alma de um líder - destacou.

- Com uma temporada cheia de altos e baixos, seu futuro estava em aberto após começar 2025 assistindo a tudo que seu time fazia do banco. Mas as lesões abriram as portas para Casemiro se destacar e melhorar sua imagem. A falta de oportunidades tornou-se uma constante para o volante até que Rúben Amorim tivesse que contar com ele se quisesse aproveitar a experiência do elenco. O resto virou história - escreveu.

Como está a temporada do Manchester United?

Uma possível conquista do título da Liga Europa pode salvar a péssima temporada do Manchester United. Atualmente, o clube ocupa a 14ª colocação da Premier League com 39 pontos, sua pior campanha na história. Para o técnico Ruben Amorim, o título é apenas um tapa buraco em meio a muitas mudanças que o clube precisa executar.

Apesar dos números ruins no Campeonato Inglês, o Manchester United não tomou conhecimento do Athletic Bilbao e venceu por 3 a 0 em pleno San Mamés, abrindo vantagem na ida da semifinal da Liga Europa. Com o triunfo, a equipe comandada por Ruben Amorim pode perder por até dois gols de diferença no Old Trafford.

Já o clube espanhol precisará vencer por quatro ou mais para o avanço à decisão; três tentos de distância levam o duelo à prorrogação, e, se necessário, aos pênaltis. O segundo encontro acontece na próxima quinta (8), também às 16h (de Brasília).