Brentford e Manchester United se enfrentam neste domingo (4), às 10h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League. O confronto é praticamente um duelo de compadres, já que ambos não têm pretensões europeias, mas já estão livres do rebaixamento. Donos da casa, os Bees têm 49 pontos e estão com a confiança em dia, há quatro compromissos sem derrotas. Já os Red Devils, com 39, estão em 14º, mas dividem as pretensões com a Europa League, onde abriram vantagem de três gols e decidem a vaga na final continental quatro dias depois da visita a Londres. O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Brentford x Manchester United

35ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio de 2025, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (auxiliares); Sam Barrott (quarto árbitro); Matt Donouhe e Sian Massey-Ellis (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)

Mark Flekken; Kristoffer Ajer, Nathan Collins, Sepp van den Berg e Keane Lewis-Potter; Christian Norgaard, Yehor Yarmolyuk e Mikkel Damsgaard; Bryan Mbeumo, Yoane Wissa e Kevin Schade



❌ Desfalques: Igor Thiago, Aaron Hickey, Fábio Carvalho, Josh Dasilva e Yunus Emre Konak



🔴🟡 MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Victor Lindelöf, Matthijs de Ligt e Harry Maguire; Noussair Mazraoui, Christian Eriksen, Manuel Ugarte e Luke Shaw; Bruno Fernandes e Alejandro Garnacho; Rasmus Hojlund



❌ Desfalques: Diogo Dalot, Lisandro Martínez e Joshua Zirkzee (lesionados)

❓ Dúvidas: Ayden Heavan e Toby Collyer (lesionados)