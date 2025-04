O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, e o vice-presidente, Mattheus Montenegro, receberam a imprensa no CT Carlos Castilho, nesta terça-feira (15), para sanar dúvidas e prestar esclarecimentos sobre o processo da SAF. A dupla comentou o perfil de investidor que estão em busca, o "valuation" e outros assuntos levantados.

Diante de um cenário novo para e tantas informações técnicas, a intenção dos dirigentes era tranquilizar a torcida a respeito da constituição da futura SAF. Assim como na reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceu na segunda-feira (14), com transmissão da FluTV, garantiram a participação dos sócios na votação da SAF e reafirmaram que, quando for o momento, os detalhes da negociação serão divulgados. O Lance! reuniu mais temas abordados.

Perfil do investidor da SAF e prazo para proposta

Embora não haja garantia, há uma expectativa para que uma proposta seja oficializada nas próximas duas semanas. Essa proposta será primeiramente enviada para o BTG, banco que assessora o Fluminense no processo da SAF, depois encaminhada para a diretoria. Nessa negociação, o clube pediu cinco pontos: manuntenção das raízes do clube, capital de giro, investimento no futebol e em infra-estrutura, e assunção da dívida.

Sobre o perfil do investidor, o clube busca tricolores dispostos a formar um grupo de acionistas. Na opinião de Mario e Montenegro, ter torcedores do Fluminense como donos da SAF diminui as chances de decisões que privilegiem o lucro em detrimento do desempenho esportivo. Para eles, garante um compromisso com a torcida e entendem como uma maneira de balancear a razão e a emoção. No momento em que o banco fechar este grupo, será apresentado à diretoria e as conversas avançam para tratar de mais detalhes.

Como a proposta chega ao Fluminense

O primeiro passo para o investidor interessado é investigar e conhecer os números do clube. Para ter acesso à mais informações, ele assina um acordo de confidencialidade ("NDA"). A partir deste momento, o banco fica temporariamente fechado para receber propostas, pois não lida com mais de uma negociação em curso.

Como é fixado o valor de venda

Um ponto bastante debatido é o "valuation" da SAF do Fluminense, isto é, quanto vale o clube. A explicação básica é que, para chegar a este valor total, deve-se considerar o aporte primário, a dívida e o investimento.

Quem vai gerir a SAF quando for aprovada

Depois de uma proposta oficial e da votação dos sócios e conselheiros, a SAF será gerida por um conselho administrativo, composto por membros da empresa e do associativo. Não há uma divisão pré-estabelecida dessa composição, isso será definido entre as partes. Importante destacar que funcionários do clube podem compor o conselho, mas não de forma remunerada.

Sobre a escolha do CEO, ficará a cargo do Conselho Administrativo. Não há uma exigência formal para que Mario Bittencourt assuma a função.

Outros investidores

Na reunião, foi confirmado que houve uma longa conversa entre Fluminense e Grupo City, mas os eles escolheram investir no Bahia por se adequar melhor ao projeto pretendido. Além disso, um possível investidor árabe entrou em contato com um intermediário e chegou a receber o acordo de confidencialidade, mas não teve devolutiva.

Futebol feminino

O futebol feminino será vendido em conjunto com o masculino. Ainda não há planejamento para aumento de investimentos na modalidade e provavelmente não será a prioridade da SAF, uma vez que ainda não dá receita. No entanto, assim como vale para os Esportes Olímpicos, a ideia é que não haja redução de orçamento.