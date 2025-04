Estrela do Fluminense, Arias tem números impressionantes no Brasileirão

Não é novidade que Jhon Arias é uma das grandes estrelas do Fluminense no Brasileirão. Um dos melhores e mais regulares jogadores do país nos últimos anos, o colombiano possui números impressionantes pela competição.

Esta é a quinta temporada de Arias no Fluminense, somando 211 jogos e 45 gols e 48 assistências desde 2021. Além, é claro, dos quatro títulos conquistados: o bicampeonato Carioca, a Libertadores e a Recopa, na qual fez o gol do título.

Jhon Arias completou 200 jogos pelo Fluminense (Foto: Reprodução/FFC)

Conforme atestam os números de Arias divulgados pelo Sofascore, o protagonismo do colombiano não se resume ao seu time, mas domina o futebol brasileiro. Não à toa, diversas propostas já chegaram para levá-lo, como do Feyenoord, mas o clube recusou.

Arias é um jogador com fortes características ofensivas, bom passe, boa finalização, visão de jogo apurada e inteligência acima da média. E defendendo também não deixa a desejar, sendo voluntarioso na recomposição, intenso na pressão pós-perda e atento aos botes próximos da área.

Confira os números de Arias no Brasileirão

Jhon Arias entre todos os 1.418 jogadores das últimas quatro edições do Campeonato Brasileiro:

86 jogos 1º em assistências (21) 1º em dribles certos (215) 1º em posses ganhas no ataque (65) 2º em grandes chances criadas (26) 3º em passes decisivos (186) 3º em duelos ganhos (614) 3º em faltas sofridas (197) 4º em participações em gols (42)

Próximos jogos do Fluminense

Depois de uma sequência de três vitórias em casa - duas pelo Brasileirão e uma pela Sul-Americana -, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (15) para enfrentar o Corinthians na Neo Química, em São Paulo. No final de semana, retorna ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vitória, no Maracanã.