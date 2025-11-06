Europeus enlouquecem com gol de Antony na Europa League: 'Ressurreição'
Brasileiro é destaque do Real Betis
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Antony voltou a marcar com a camisa do Real Betis. Desta vez, o atacante foi destaque do primeiro tempo do confronto entre a equipe espanhola e o Lyon, da França, pela quarta rodada da fase de liga da Europa League.
Real Betis x Lyon: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Europa League
Onde Assistir
Com golaços, Atlético de Madrid bate Real Betis e sobe na tabela de La Liga
Futebol Internacional
Antony marca e iguala pentacampeão mundial pela Seleção no Real Betis
Futebol Internacional
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O gol do brasileiro aconteceu aos 35 minutos da primeira etapa, e foi uma pintura. Após receber um lançamento de Marc Roca, Antony arrancou pelas costas da defesa do Lyon e saiu de frente com o goleiro Dominik Greif.
Com muita categoria, o camisa 7 deu um toque preciso, de primeira, para encobrir a saída do arqueiro rival. O gol viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores europeus do Real Betis e fãs do brasileiro reagiram ao lance. Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Raramente vi uma ressurreição como a de Antônio em Betis. Um dos melhores extremos do mundo".
Tradução: "Que finalização do Antony contra o Lyon".
Tradução: "A atuação de Antony é incrível; é um prazer assistir a este time do Betis jogar desde que ele chegou. Ele não marca gols feios, ele é o novo Saul".
Tradução: "Gol de cobertura de Antony para fazer o segundo para Real Betis contra o Lyon".
Tradução: "O Manchester United sempre foi o problema. Obrigado Antony".
- Matéria
- Mais Notícias