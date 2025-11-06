Antony marca e Igor Jesus fica fora; veja como foi o dia da Europa League
Todos os 36 times entraram em campo para jogar a 4ª rodada da competição
Nesta quinta-feira (6), a Europa League viveu sua quarta rodada com 18 partidas disputadas ao longo do dia. Os confrontos foram divididos em dois horários – às 14h45 e às 17h (de Brasília) – e o que não faltou foi tensão e equilíbrio em campo.
Os 36 clubes que entraram em campo protagonizaram duelos bastante parelhos. Alguns se destacaram pela intensidade, outros pelo ritmo mais morno, e houve também os de resultado protocolar. Apesar da variedade de estilos, uma tendência chamou atenção: nenhum jogo terminou em goleada.
Entre os grandes destaques do dia está a vitória do Real Betis, da Espanha, sobre o Lyon, da França. O duelo era o grande confronto da rodada e estava cercado de expectativas, já que reunia duas das equipes mais fortes da competição. Diante disso, jogando em casa, o Betis se impôs com autoridade e venceu por 2 a 0. O atacante brasileiro Antony foi um dos destaques, marcando um bonito gol de cobertura ainda no primeiro tempo para selar o triunfo.
Falando em brasileiros, o Nottingham Forest, da Inglaterra, que conta com vários atletas do país, sentiu falta do samba em campo e empatou com o Sturm Graz, da Áustria. A equipe, que teve Morato e John como titulares, sentiu a ausência de Igor Jesus, ex-Botafogo, um dos artilheiros da competição. Sem o atacante, o time inglês não saiu do zero, mas graças a boas atuações dos defensores brasileiros – John, no gol, e Morato e Murillo, que entrou na segunda etapa – também não sofreu gols.
Entre outros destaques está o Porto, de Portugal, que tropeçou diante do Utrecht, da Holanda, equipe mal colocada na fase de liga da Europa League. O time português saiu atrás no marcador, mas conseguiu se recuperar e empatou. A virada, no entanto, não veio, e as equipes dividiram os pontos.
Braga, de Portugal, e Genk, da Bélgica, fizeram talvez o jogo mais animado da rodada. O duelo teve sete gols e uma virada empolgante. O primeiro tempo terminou em 1 a 1, mas a etapa final foi movimentada, com alternância no placar e emoção até o fim. Já o PAOK, da Grécia, também se destacou, vencendo o Young Boys, da Suíça, por 4 a 0 – a única goleada da rodada.
Confira os resultados da 4ª rodada da Europa League 🟠
- Basel 3x1 FCSB
- Midtjylland 3x1 Celtic
- Utrecht 1x1 Porto
- Estrela Vermelha 1x0 Lille
- Dinamo Zagreb 0x3 Celta de Vigo
- Malmö 0x1 Panathinaikos
- Nice 1x3 Freiburg
- RB Salzburg 2x0 Go Ahead Eagles
- Sturm Graz 0x0 Nottingham Forest
- Aston Villa 2x0 Maccabi Tel-Aviv
- Bologna 0x0 Brann
- Ferencváros 3x1 Ludogorets
- PAOK 4x0 Young Boys
- Rangers 0x2 Roma
- Real Betis 2x0 Lyon
- Braga 3x4 Genk
- Stuttgart 2x0 Feyenoord
- Viktoria Plzen 0x0 Fenerbahçe
