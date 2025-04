Jornal espanhol repercute ‘má fase’ de Vitor Roque no Palmeiras

A seca de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras começou a preocupar os torcedores. O centroavante chegou ao seu oitavo jogo pelo clube, mas ainda não balançou as redes de maneira válida desde que desembarcou em São Paulo.

No clássico diante do Corinthians, no sábado (12), o atacante chegou a encontrar o caminho da baliza na segunda etapa, e comemorou de maneira efusiva. Entretanto, a celebração se tornou frustração quando o VAR revisou o lance e flagrou um impedimento de Gustavo Gómez na origem da jogada, o que levou à anulação do gol.

O jornal espanhol "As" repercutiu a situação vivida por Roque no Palmeiras. O "Tigrinho" atuou no país ibérico com as camisas de Barcelona e Real Betis, e foi adquirido pelo Verdão em janeiro junto aos catalães, por mais de R$ 150 milhões.

- O gol anulado devido a um impedimento foi um revés para o atacante, que teve uma grande chance de marcar no primeiro tempo e estava ativo, mas quando encontrou a recompensa desejada, ela foi brevemente aproveitada. Tão perto, mas tão longe. A pressão sobre ele está aumentando à medida que seus objetivos desaparecem. E emergências também - analisou o periódico.

🔢 Números de Vitor Roque pelo Palmeiras

⚽ 8 jogos

🥅 0 gols

📥 0 assistências

🟨 2 cartões amarelos

✅ 5 vitórias

🟰 2 empates

❌ 1 derrota

Mesmo sem contar com o faro artilheiro de Vitor Roque, o Palmeiras conseguiu uma importante vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, pela terceira rodada do Brasileirão. Ainda na primeira etapa, Joaquín Piquerez e Emiliano Martínez anotaram os gols do jogo, e colocaram a equipe comandada por Abel Ferreira na liderança momentânea da competição, já que a jornada ainda será completada neste domingo (13).

