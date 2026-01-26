Jornal espanhol repercute derrota do Flamengo sobre Fluminense: 'Trombada'

A vitória do Fluminense sobre o Flamengo no primeiro Fla-Flu de 2026 ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal espanhol Diario AS repercutiu o resultado de 2 a 1 no Maracanã e classificou o revés rubro-negro como uma "trombada" para a equipe comandada por Filipe Luís.

O Diario AS destacou que o clássico foi profundamente afetado pelo temporal que atingiu o Maracanã instantes antes da bola rolar. A partida acabou paralisada aos nove minutos do primeiro tempo e só foi retomada cerca de 40 minutos depois, em condições ainda complicadas do gramado, com poças d'água e ritmo lento.

Na avaliação do jornal, a longa interrupção não favoreceu o Flamengo. Logo após o reinício, o Fluminense conseguiu se organizar melhor em campo e passou a controlar as ações. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, quando Kevin Serna aproveitou erro na saída de bola e finalizou com precisão para abrir o placar.

Já no segundo tempo, o AS apontou que o Flamengo voltou exposto defensivamente e voltou a ser punido. Após cobrança de escanteio, uma falha de Emerson Royal deixou a bola nos pés de John Kennedy, que finalizou de primeira, dentro da pequena área, para ampliar a vantagem tricolor. O Rubro-Negro ainda reagiu com um gol de Everton Cebolinha, de cabeça, mas não conseguiu evitar a derrota.

Samuel Lino e Lima dividem bola na chuva em Fluminense x Flamengo (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Na repercussão, o jornal espanhol também contextualizou o momento das duas equipes no Carioca. Com três vitórias em quatro jogos, o Fluminense chegou aos nove pontos e assumiu a liderança do Grupo A, ainda dependendo de outros resultados para confirmar a posição. O Flamengo, por sua vez, permaneceu com quatro pontos no Grupo B e viu sua situação se complicar na briga por uma vaga direta nas quartas de final.

O AS ressaltou que o time de Filipe Luís agora depende de uma combinação de resultados e precisa vencer o São Paulo na última rodada para evitar o risco de disputar o quadrangular que define o rebaixamento no Estadual. A publicação classificou o cenário como delicado para o Rubro-Negro logo no início da temporada.

– A derrota representa uma trombada para o projeto de Filipe Luís, que vê o primeiro objetivo de 2026 ficar mais distante após apenas quatro rodadas – destacou o jornal espanhol ao analisar o momento do Flamengo.

Fla-Flu sob os olhos da Europa

O clássico também foi descrito pelo AS como um jogo "atípico", em que o clima teve papel central no andamento da partida. O jornal lembrou que um gol do Flamengo chegou a ser anulado por impedimento ainda no primeiro tempo e que o duelo teve poucas oportunidades claras até os erros defensivos definirem o placar.

A vitória do Fluminense foi tratada como um reflexo da maior eficiência da equipe em um jogo de condições adversas, enquanto o Flamengo foi apontado como mais vulnerável nos momentos decisivos.

