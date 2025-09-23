Com confusão entre argentinos e policiais, Fluminense é eliminado pelo Lanús

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Lanús nesta terça-feira (23), no Maracanã, e está eliminado da Sul-Americana; na ida, o adversário levou a melhor por 1 a 0. Os gols da partida foram marcados por Canobbio, para o Tricolor, e Aquino, para os argentinos. Partida teve confusão na arquibancada entre policiais e torcedores visitantes.

Como foi o jogo?

O Fluminense entrou embalado pela linda festa de balões da torcida e colocou um ritmo frenético nos primeiros minutos de jogo. Precisando reverter o 1 a 0 da Argentina, o Tricolor teve três grandes chances antes dos 10 minutos. A primeira, Canobbio recebeu pela direita e chutou para a defesa de Losada. Na segunda Everaldo não conseguiu alcançar de cabeça. No lance seguinte, Eve de novo. Dessa vez o camisa 9 conseguiu cabeçear, mas foi por cima. O gol do time da casa parecia questão de tempo. O Lanús esperava uma bola para contra-atacar e confiava em Marcelino Moreno para tirar um coelho da cartola.

Depois do abafa inicial, a pressão do Flu parecia ter diminuído. Mas, aos 20 minutos, Canobbio acertou um voleio e impediu que a peteca caísse. 1 a 0. Serna driblou pela esquerda, Acosta cabeçeou para a pequena área, e o uruguaio finalizou sem chances para o goleiro do Lanús.

O Fluminense não foi ameaçado pelos argentinos depois de abrir o placar e chegava com perigo praticamente a cada três minutos. O time, porém, não conseguia converter suas chances. Everaldo destoou do alto nível técnico apresentado pelos outros jogadores. Enquanto Serna, Samuel, Canobbio, Martinelli, Hércules, Thiago Silva e outros mostravam qualidade e intensidade. O camisa 9 destoava e parecia estar em outra rotação.

Antes do início do segundo tempo, uma confusão entre torcedores do Lanús e policiais atrasou o recomeço da partida. Os jogadores do time argentino foram até a beira do setor onde acontecia a confusão.

A imbróglio influenciou diretamente no jogo, que ficou truncado até os 21 minutos, quando saiu o gol do Lanús. Antes disso, o Fluminense, em um lance isolado, viu o goleiro Losada fazer milagre após finalização de Martinelli quase da pequena área.

A segunda etapa foi marcada pelo excesso de contra-ataques sofridos pelo Flu. O time sentiu a saída de Hércules e não conseguiu preencher o setor para recuperar a bola. Além disso, a agressividade do primeiro tempo desapareceu. No lance do gol, o Lanús partiu em um 4 contra 4, e a situação se repetiu outras vezes de forma parecida. Os argentinos estavam mais próximos do segundo gol do que o Fluminense.

O cenário no final foi de caos. O Fluminense foi para o abafa e deixava os contra-ataques quase que para a sorte. Se não fosse a qualidade de Thiago Silva, provavelmente o Lanús teria virado. Na frente, o destino ainda foi cruel. O torcedor do Fluminense ainda viu uma bola na trave de Cano, de cabeça, nos últimos minutos do jogo.

Canobbio disputa lance no jogo do Fluminense contra o Lanús pela Sul-Americana no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), e recebe o Botafogo no Maracanã, em clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Fluminense 1 x 1 Lanús

✅ Ficha técnica

Copa Sul-Americana – Quartas de final (volta)

📆 Data e horário: terça-feira, 23 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Canobbio 20'/1T (FLU), Aquino 21'/2T (LAN)

🟨 Cartões Amarelos: Thiago Silva, Renê e Freytes (FLU); Segovia (LAN).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN)

⚽ Escalações:

Fluminense (técnico: Renato Gaúcho):

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (John Kennedy); Serna (Keno), Canobbio (Riquelme) e Everaldo (Cano).

Lanús (técnico: Mauricio Pellegrino):

Losada, Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich, Medina, Cardozo, Salvio, Marcelino, Segovia (Aquino), Castillo (Bou)