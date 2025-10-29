A luta continua. A LaLiga, em conjunto com 36 empresas e organizações dos setores esportivo e audiovisual, enviou uma carta à Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica e Segurança pedindo medidas legislativas eficazes contra a pirataria de transmissões ao vivo.

O documento foi enviado à vice-presidente executiva Henna Virkkunen e ao comissário Glenn Micallef (Juventude, Cultura e Esporte da entidade). A LaLiga e as demais entidades afirmam que as atuais medidas - voluntárias - não bastam. O entendimento é de que a legislação atual foi superada pela velocidade e sofisticação das redes piratas.

O grupo propõe a criação de uma lei que obrigue a remoção de transmissões ilegais em até 30 minutos, sempre antes do fim das partidas, além da adoção de bloqueio em tempo real em todos os países da União Europeia. Também pedem que intermediários tecnológicos, como VPNs, e provedores de hospedagem adotem políticas de verificação de clientes.

- A pirataria é a maior ameaça ao esporte neste momento, e nenhuma medida real ou eficaz está sendo tomada para combatê-la. Isso precisa mudar - afirmou Javier Tebas, presidente da LaLiga.

Segundo dados apresentados à União Europeia, 81% das transmissões ilegais ao vivo detectadas em 2024 na Europa não foram retiradas do ar. Removidas em menos de 30 minutos, menos de 3%.

Impacto econômico

As perdas anuais para detentores de direitos somam € 2,2 bilhões na Itália, € 1,8 bilhão na Alemanha e € 1,5 bilhão na França. Na Espanha, o prejuízo estimado para os clubes da LaLiga varia entre € 600 milhões e € 700 milhões por ano.

A Conmebol também se mobiliza no combate à pirataria. No caso, uma parceria com a Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (Alianza), principal associação latino-americana no combate à falsificação. Foi anunciada uma ação para intensificar ações antipirataria e, consequentemente, proteção dos direitos audiovisuais do futebol sul-americano.