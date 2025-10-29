Após demissão de técnico, Juventus vence pela primeira vez em oito jogos
Equipe se recupera e volta para a disputa por vagas europeias
- Matéria
- Mais Notícias
A Juventus venceu a Udinese por 3 a 1 nesta quarta-feira (29), pela 9ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo aconteceu no Allianz Stadium, em Turim, e marcou a primeira vitória da Velha Senhora após oito partidas sem vencer. Os gols foram marcados por Vlahovic, Gatti e Yildiz, enquanto Zaniolo descontou para a Udinese.
Relacionadas
- Lance! Biz
Estêvão vale quase o dobro de Endrick e atacantes vivem momentos opostos no mercado
Lance! Biz29/10/2025
- Futebol Internacional
Cabia no seu time? Ex-Vasco é anunciado como técnico no Nacional, do Uruguai
Futebol Internacional29/10/2025
- Futebol Internacional
Endrick descarta retorno ao Palmeiras e foca em saída do Real Madrid
Futebol Internacional29/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a Juventus encerrou uma fase turbulenta, com cinco empates e três derrotas entre a Serie A e a Champions League. A partida também foi a primeira sob o comando interino de Massimo Brambilla, que assumiu após a demissão de Cristian Chivu.
Juventus x Udinese: como foi o jogo?
Pressionada pela sequência negativa, a Juventus entrou em campo determinada a mudar o cenário. O clima no Allianz Stadium era de cobrança, e a resposta veio cedo. Logo aos quatro minutos, Vlahovic cobrou pênalti com categoria e abriu o placar, trazendo alívio e energia para o time e a torcida.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
A vantagem inicial, porém, não acalmou o jogo. A Udinese respondeu com boa organização e aproveitou espaços deixados pela defesa bianconera. Apesar do controle da posse, a Juventus encontrava dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O empate acabou saindo nos acréscimos do primeiro tempo, quando Zaniolo recebeu na área e finalizou cruzado, sem chances para Di Gregorio.
O gol esfriou o ambiente em Turim e levou tensão para o intervalo. Ciente da necessidade de vencer, Brambilla fez ajustes e adiantou as linhas. A mudança surtiu efeito: aos 22 minutos do segundo tempo, Cambiaso cruzou após rebote em escanteio, e Gatti apareceu bem posicionado para cabecear e recolocar a Juve em vantagem.
Com o placar de 2 a 1, o time da casa passou a controlar melhor as ações, enquanto a Udinese se limitava a buscar contra-ataques. O jogo seguiu nervoso até os acréscimos, quando Yildiz arrancou em velocidade, sofreu pênalti e foi para a cobrança. O jovem turco confirmou a vitória ao bater firme e marcar o terceiro da Juventus, selando o 3 a 1 no Allianz Stadium.
O que vem por aí?
A Juventus volta a campo no sábado (1º), às 16h45 (de Brasília), para enfrentar a Cremonese pela Serie A. A Udinese também joga no mesmo dia, às 11h, contra a Atalanta.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias