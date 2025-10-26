Jornal espanhol expõe 'risco' que Yamal corre em duelo contra Real Madrid
Astro do Barça provocou rival durante a semana
Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (26), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela décima rodada de La Liga. Durante a semana, durante transmissão da Kings League Espanha, uma declaração de Lamine Yamal, astro da equipe catalã, aqueceu o clima para o El Clásico. O camisa 10 do Barça causou polêmica ao afirmar que os rivais da capital tem a prática de "roubar e reclamar", o que gerou revolta dos Merengues.
Às vésperas do clássico, o jornal espanhol "Marca" alertou os riscos que Lamine Yamal corre durante a partida. Segundo o diário, o jovem jogador "joga com o fogo" fora de campo e que a declaração ao Real Madrid não foi feliz e que colocou todo o foco nele, mas não no que ele poderia fazer no futebol.
Ainda na reportagem, a declaração de Yamal serviu como estímulo e incentivo moral aos jogadores do Real Madrid. Mesmo com Xabi Alonso, treinador da equipe madrilenha, pedindo para ignorarem a aspa, o vestiário tem "sangue nos olhos".
Com isso, o Barcelona sabe que precisam conter os ataques de Lamine fora de campo e que ele tenha um comportamento parecido com o de Carles Puyol, considerado um exemplo pelo "Marca", pelas muitas coisas boas que ele fez em determinados momentos em campo, por respeito ao adversário e a essa peça-chave no conflito entre Real Madrid e Barcelona na seleção.
El Clásico: Real Madrid x Barcelona
O El Clásico deste fim de semana é um confronto direto pela liderança de La Liga, colocando o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona, que está apenas dois pontos atrás.
O Barcelona voltou em grande fase da Data Fifa, tendo vencido o Girona, pela La Liga, e goleado o Olympiacos, pela Champions League. A equipe comandada por Hansi Flick conseguiu se reerguer após derrotas para o Sevilla e PSG e chega com moral para o El Clásico.
Assim como o rival, o Real Madrid também vem de duas vitórias consecutivas pelo placar mínimo após os triunfos por 1 a 0 sobre Getafe e Juventus. Os Merengues do técnico Xabi Alonso não apresentaram um grande futebol, mas cumpriram com os objetivos.
