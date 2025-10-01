Na vitória do Real Madrid por 5 a 0 sobre o Kairat Almaty, pela Champions League, Vini Jr voltou a ser substituído por Xabi Alonso e deixou o campo visivelmente irritado. Desta vez, no entanto, a insatisfação não estava ligada somente à decisão do treinador, mas sim a uma jogada envolvendo Franco Mastantuono, companheiro de equipe. A análise é do jornal "As", da Espanha.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na partida, Vinícius expressou sua insatisfação ao encontrar Xabi na lateral do campo, apontando para o gramado enquanto tentava explicar o motivo da raiva. A frustração, contudo, vinha se acumulando desde lances anteriores. O estopim ocorreu após uma finalização do jovem argentino, poucos minutos antes da substituição.

continua após a publicidade

Na primeira jogada do segundo tempo, Arda Güler recebeu a bola e escolheu acionar Kylian Mbappé, mesmo com o camisa 7 em melhor posição, livre pelo lado do campo. A finalização do francês foi defendida pelo goleiro adversário, e o ponta-esquerda reagiu com gestos claros de reprovação ao turco.

A irritação cresceu com o decorrer da partida e atingiu o ápice quando Mastantuono recebeu um passe do centroavante pela lateral da área e optou por finalizar com o pé direito, mesmo com Vinícius entrando sozinho na pequena área. O chute foi defendido, e o brasileiro, inconformado, criticou o companheiro ainda em campo. Pouco depois, foi substituído, deixando claro o desconforto. Após a partida, Xabi Alonso buscou minimizar a situação em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

— Não foi um rebote. Mais um dia, mas hoje não. A culpa é sempre do treinador. O que Vini disse não foi uma reclamação. Foi um comentário que entendemos.

Temporada difícil 👎

O episódio evidencia um início de temporada instável para Vini Jr, que ainda busca se firmar no novo ciclo do Real Madrid. Sem a titularidade assegurada no lado esquerdo do ataque, o brasileiro tem sido constantemente substituído ao longo das partidas. Além disso, disputa posição com o compatriota Rodrygo, que teve desempenho de destaque na última exibição do clube pela Champions.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.