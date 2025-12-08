O impacto de Neymar na luta do Santos pela permanência na Série A do Brasileirão repercutiu na imprensa europeia. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro, no domingo (7), o jornal espanhol "As" afirmou que o astro brasileiro foi decisivo nas últimas partidas mesmo convivendo com uma lesão no menisco.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o períodico, o camisa 10 enfrentou recorrentes problemas físicos durante o ano, perdeu muitas partidas e, em diversas ocasiões, não conseguiu apresentar seu melhor nível. Ainda assim, Neymar fez a diferença em momentos decisivos pelo Peixe.

continua após a publicidade

— Neymar não esteve à altura do esperado ao longo do ano devido aos seus recorrentes problemas físicos. Perdeu demasiados jogos e em muitos dos que jogou não mostrou uma condição física próxima de 100%. No entanto, o seu talento fez a diferença em momentos pontuais. Neste trecho final, quando a situação para o Santos era mais crítica, Ney chamou a responsabilidade e marcou contra o Sport, além de ter feito um hat-trick no Juventude — escreveu o "As".

A publicação aponta que Neymar terá agora de decidir se seguirá no Santos ou avaliará propostas de outros mercados. Os próximos seis meses serão fundamentais para que o atacante recupere condição física e tente buscar espaço na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Jornal espanhol "As" analisa permanência do Santos de Neymar na Série A (Foto: Reprodução)

Tradução: "Neymar escapa do inferno. O Santos confirmou a salvação na última rodada e respira aliviado depois de um 2025 complicado em todos os aspectos. O '10' deverá decidir agora o seu futuro."

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Como foi Santos x Cruzeiro?

Dentro de casa, o Peixe levou alguns sustos no início da partida, e logo depois do maior deles, veio o primeiro gol. Rayan Lelis fez boa jogada e encontrou Eduardo na linha de fundo. O meio campista passou para Gabigol que fez um golaço, mas foi anulado porque o atacante estava impedido.

Logo na sequência, em cobrança de escanteio, Guilherme encontrou Thaciano na área, que subiu mais que todos e abriu o placar. Instantes depois, Neymar tabelou com Igor Vinícius, que encontrou Thaciano na área novamente, para fazer 2 a 0 para o Santos.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto, e os dois lados tiveram oportunidades. O Cruzeiro fez dois gols, mas ambos anulados. Entretanto, aos 15 minutos, em mais uma cobrança de escanteio, Guilherme encontrou João Schmidt na área para fazer 3 a 0.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial