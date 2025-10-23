Craque do City revela que quase trocou o futebol pelo basquete

Ele não acreditava que chegaria ao Manchester City, clube que o contratou por 77 milhões de libras.

Zagueiro relata não se sentir feliz no centro de treinamento do Dinamo Zagreb.

O Manchester City possui um caso curioso com um dos grandes destaques do seu elenco, que chegou a pensar em largar o futebol. Segundo zagueiro mais caro da história, Gvardiol confessou que esteve perto de trocar de esporte quando ainda estava na base do Dinamo Zagreb. O croata teria escolhido o basquete para buscar nova carreira.

Em entrevista à "BBC", Gvardiol revelou que pensou em desistir do futebol aos 16 anos quando estava sem espaço na equipe de base do Zagreb.

"Não tinha mais certeza do futebol, eu chegava no centro de treinamento e já não me sentia feliz. Todos os meus amigos estavam jogando basquete e eu tentava encontrar outras soluções para me fazer mais feliz", revelou o zagueiro.

Mesmo sem desistir da carreira futebolística, Gvardiol desacreditava do seu potencial enquanto ainda atuava no futebol croata. O zagueiro confessou que não esperava chegar a um clube tão grande quanto o Manchester City.

"Obviamente, meu sonho era se tornar jogador de futebol profissional, mas eu não sabia que iria tão longe. Se há cinco anos me perguntassem: 'Você se vê no Manchester City em 2025?', eu responderia sem chance, quase impossível", conta Gvardiol.

Gvardiol quando foi contratado pelo Manchester City (Divulgação/Manchester City)

Gvardiol foi uma das grandes contratações do City

O Manchester City pagou 77 milhões de libras (cerca de R$ 477 milhões na época) ao RB Leipzig para contratar o croata em 2023. O valor torna Gvardiol o segundo zagueiro mais caro da história, somente atrás de Harry Maguire, que custou 87 milhões de libras (438 milhões de reais na época) ao Manchester United em 2019.

