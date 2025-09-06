Por onde anda Michael Essien, ex-volante ganês do Chelsea?

Após a aposentadoria em 2020, tornou-se assistente técnico do FC Nordsjælland e atua como embaixador esportivo.

Foi contratado pelo Chelsea por 24,4 milhões de libras e conquistou a Liga dos Campeões em 2012.

Teve sucesso no Lyon, conquistando títulos da Ligue 1 e reconhecido como melhor jogador em 2005.

Michael Kojo Essien nasceu em 3 de dezembro de 1982, em Accra, capital de Gana. Criado em uma família simples, filho de James Essien e Aba Gyandoh, o jovem começou a se destacar ainda nas ruas e escolas de sua cidade natal. Desde cedo, demonstrava força física, intensidade e uma capacidade rara de dominar o meio-campo. Sua combinação de técnica e imposição rendeu o apelido de “The Bison”, que o acompanharia por toda a carreira no futebol. O Lance! te conta por onde anda Michael Essien.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Começo da trajetória

Antes de brilhar na Europa, Essien foi revelado pelo Liberty Professionals, clube ganês que já despontava como uma fábrica de talentos. Sua primeira grande vitrine internacional veio no Mundial Sub-17 de 1999, quando ajudou a seleção de Gana a conquistar a medalha de bronze. Dois anos depois, foi vice-campeão mundial sub-20, sendo um dos nomes mais comentados do torneio disputado na Argentina.

O talento não passou despercebido. Em 2000, mudou-se para a França para jogar no Bastia, onde rapidamente se consolidou como titular absoluto. Sua força física, capacidade de marcação e chegada ofensiva chamaram a atenção dos gigantes franceses. Em 2003, foi contratado pelo Lyon, onde viveu um período de ouro, conquistando dois títulos consecutivos da Ligue 1 e sendo eleito melhor jogador da temporada 2004/05.

continua após a publicidade

O auge viria na Inglaterra. Em 2005, o Chelsea desembolsou 24,4 milhões de libras para contratá-lo, tornando-o o jogador africano mais caro da história até então. Sob o comando de José Mourinho, Essien se transformou em peça fundamental dos Blues, acumulando títulos da Premier League, Copas nacionais e a tão sonhada Liga dos Campeões da UEFA de 2012. Seus gols decisivos e sua entrega no meio-campo fizeram dele um ícone em Stamford Bridge.

Na seleção de Gana, também deixou marca indelével. Foram 59 jogos e 9 gols ao longo de mais de uma década de serviços prestados. Participou de duas Copas do Mundo (2006 e 2014) e de três Copas Africanas de Nações, sempre sendo referência técnica e física dos Black Stars. Mesmo sofrendo com lesões em momentos cruciais, manteve-se como um dos maiores jogadores africanos de sua geração.

continua após a publicidade

Por onde anda Michael Essien

Depois de encerrar a carreira em 2020, Michael Essien (@michaelessien) não se afastou do futebol. Pouco depois de pendurar as chuteiras, iniciou sua trajetória como treinador. Desde agosto de 2020, faz parte da comissão técnica do FC Nordsjælland, da Dinamarca, clube que mantém parceria direta com a Right to Dream Academy, tradicional academia de formação de jovens talentos em Gana.

No time dinamarquês, Essien atua como assistente técnico, trabalhando tanto com o elenco principal quanto com as categorias de base. Sua presença é vista como uma inspiração para os garotos africanos que chegam ao projeto, já que o ex-volante representa um exemplo de superação, disciplina e sucesso no futebol europeu. Em junho de 2025, renovou contrato por mais duas temporadas, consolidando seu espaço na carreira de treinador.

Paralelamente, também é figura requisitada como embaixador esportivo, palestrante e referência em programas de incentivo ao futebol africano. Seu conhecimento tático, sua experiência em grandes clubes e sua trajetória internacional o transformaram em um elo entre gerações. Hoje, Essien é lembrado não apenas como jogador, mas como educador do futebol.

Clubes que Michael Essien defendeu

Liberty Professionals (1998–1999) – Clube de origem em Gana, onde se destacou como jovem promessa. Bastia (2000–2003) – Primeira experiência europeia, com 66 jogos e 11 gols. Lyon (2003–2005) – Conquistou dois títulos franceses e foi eleito melhor jogador da Ligue 1 em 2005. Chelsea (2005–2014) – Clube em que se tornou lenda: 168 jogos, 17 gols e títulos como a Premier League e a Champions League de 2012. Real Madrid (2012–2013, empréstimo) – Sob comando de José Mourinho, disputou 21 jogos e marcou 2 gols. Milan (2014–2015) – Passagem discreta no futebol italiano. Panathinaikos (2015–2016) – Breve experiência na Grécia. Persib Bandung (2017–2018) – Virou atração na Indonésia, sendo recebido como estrela internacional. Sabail (2019–2020) – Último clube da carreira, no Azerbaijão, onde também começou a atuar como auxiliar na equipe sub-19.

No total, Michael Essien disputou 402 jogos e marcou 43 gols em clubes. Pela seleção ganesa, foram 59 partidas e 9 gols, com destaque para sua participação histórica nas Copas do Mundo.