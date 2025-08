Jornal espanhol destaca jogador do Botafogo e revela: ‘Barcelona descartou’

O Botafogo segue sem empolgar sob o comando de Davide Ancelotti. Filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, o italiano conduziu o Glorioso na derrota por 2 a 0 diante do Cruzeiro, neste domingo (3), em pleno Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. Contudo, um nome em particular ganhou destaque na mídia estrangeira especializada após a partida: Álvaro Montoro.

O jornal "Marca", da Espanha, realçou o atleta de 18 anos como uma das principais promessas do futebol brasileiro nesta temporada. A publicação deu ênfase à atuação do jogador na partida contra o Vasco, ocasião em que se tornou o terceiro atleta mais jovem a marcar um gol pelo clube nesta década.

"Marca" sobre Álvaro Montoro, do Botafogo (Foto: Reprodução)

Ao longo da matéria, figuras relevantes do futebol nacional são citadas elogiando a qualidade e o talento do argentino, como os treinadores Davide Ancelotti e Leonardo Jardim, comandante do Cruzeiro. O veículo ainda traça uma comparação entre o jogador e um dos ícones recentes da trajetória do clube: Thiago Almada.

— Ambos são argentinos, destros, armadores, baixos, habilidosos, e vieram das categorias de base do Vélez. Agora, Montoro, contratado há um mês, terá que preencher a vaga deixada pelo jogador em General Severiano — em comparação aos dois jogadores.

Montoro no Barcelona? 🔵🔴

Segundo com o jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha, o Barcelona chegou a considerar a contratação da joia em 2023, visando integrá-lo às categorias de base ou à equipe B. Na época, o jogador ainda não havia assinado um contrato profissional, o que permitiria sua chegada sem custos ao clube catalão. No entanto, a negociação foi descartada por Deco, diretor esportivo da equipe.

O interesse, contudo, não se limitou ao Barcelona. Montoro também foi especulado por clubes como Villarreal, Sevilla, Roma e Fiorentina. Apesar das sondagens, ele optou por permanecer no Vélez Sarsfield, ao lado do irmão Francisco, que atualmente defende o Molenbeek, da segunda divisão belga.

