AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (4) do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação deste domingo (3) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.

As movimentações do mercado da bola desta segunda-feira (4)

Enzo Millot ✈️ Al-Ahli

O Al Ahli acertou a contratação de Enzo Millot junto ao Stuttgart. O jogador era alvo do Atlético de Madrid e também do Tottenham. No entanto, a movimentação para o futebol árabe pegou todos de surpresa. Houve um acerto verbal entre as partes, e a diretoria e o técnico Matthias Jaissle foram fundamentais para a conclusão bem-sucedida do negócio.

John ⏳West Ham

Após não ter a proposta inicial aceita pelo Botafogo, o West Ham planeja fazer outra investida forte para tirar o goleiro John da equipe brasileira. De acordo com a mídia inglesa, o clube definiu o jogador como alvo número 1 neste mercado da bola internacional.

Luka Jović ✅AEK Atenas

Livre no mercado, Luka Jovic está perto de ter uma nova casa para esta temporada. O atacante tem acordo válido com o AEK Atenas até junho de 2027, segundo Fabrizio Romano. O jogador chegará a Atenas nesta segunda-feira para assinatura do contrato.

Darwin Nuñez ➡️ Al-Hilal

O Al-Hilal, assim como Al-Nassr, tem se movimentado no mercado da bola e busca a contratação de um centroavante para a próxima temporada do futebol saudita. Após não avançar nas conversas com Osimhen, Isak e Sesko, o clube tenta o acerto com Darwin Núñez, do Liverpool.

O uruguaio já teve seu nome ligado ao Napoli e também ao Milan. Ele é um dos alvos da equipe e foi pedido do técnico Simone Inzaghi. De acordo com o "The Athletic", uma proposta formal será feita ao Liverpool pelo jogador.

Greenwood ❤️ Al-Nassr

O Al-Nassr está ativo no mercado da bola, principalmente por conta das solicitações de Cristiano Ronaldo para montar um elenco vitorioso visando a próxima temporada. Após anunciar as contratações do técnico Jorge Jesus, João Félix e mais dois nomes do futebol saudita, o clube agora tem na mira Mason Greenwood, que defende o Olympique de Marseille.

O ponta já havia entrado no radar do futebol árabe na última temporada, porém não abriu conversas pois desejava se destacar na Eurocopa e preferiu seguir no Velho Continente. No entanto, com a entrada de CR7 nas negociações, o desfecho pode ser positivo. As informações são do "Marca".

Greenwood é um dos destaques do Olympique de Marseille (Foto: Divulgação/X)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

