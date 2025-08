O Botafogo segue sem empolgar sob o comando de Davide Ancelotti. Filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, o italiano conduziu o Glorioso na derrota por 2 a 0 diante do Cruzeiro, neste domingo (3), em pleno Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão.

A atuação negativa da equipe carioca, que sofreu gols de Christian e Matheus Pereira ainda na primeira etapa, atravessou o Oceano Atlântico. O jornal espanhol "As" apontou, na manchete de sua matéria sobre o jogo, a "má imagem" deixada pelo agora treinador.

- O Botafogo de Davide Ancelotti sofreu má imagem e foi vaiado. Os problemas defensivos do Fogão custaram ao técnico italiano sua primeira derrota no Brasil. A torcida não gostou do jogo do time, e o Cruzeiro venceu por 2 a 0 - apontou o periódico.

Já o diário português "A Bola", além de apontar a dificuldade de criação de lances perigosos dos cariocas, também fez referência ao trabalho de Renato Paiva no Fortaleza. Antecessor de Ancelotti, o português conduziu o Leão do Pici a um empate contra o Corinthians, sofrendo o gol da igualdade já no apagar das luzes por intermédio de André Carrillo.

- A equipe de David Ancelotti, que colocou o reforço Arthur Cabral, proveniente do Benfica, para jogar os 90 minutos, teve dificuldades em criar ocasiões de perigo. Como tal, o filho de Carlo Ancelotti somou a primeira derrota ao serviço do emblema carioca, no sexto encontro que disputou. Renato Paiva, treinador que Ancelotti substituiu no Botafogo, comanda agora o Fortaleza e ficou muito próximo de vencer no terreno do Corinthians, não fosse um gol de Carrillo no período de acréscimos - declarou o jornal.

Davide Ancelotti no comando do Botafogo diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

❌ Derrota para o Cruzeiro traz fim de invencibilidade de Davide Ancelotti no Botafogo

O revés diante da Raposa foi o primeiro sofrido por Davide desde que desembarcou no Brasil. Contratado após a demissão de Renato Paiva, o italiano havia feito cinco partidas, com três vitórias - sobre Vasco, Sport e Red Bull Bragantino - e dois empates, diante de Vitória e Corinthians.

O Botafogo agora retorna à ação na quarta-feira (6), diante do próprio Bragantino, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Por ter vencido a ida por 2 a 0 no Rio de Janeiro, a equipe pode perder por até um gol de diferença em Bragança Paulista que avança de fase.

