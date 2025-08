O formato é de pontos corridos, com 34 rodadas e sistema de pontuação padrão.

A Bundesliga retorna em agosto de 2025 para a sua 63ª edição, reunindo 18 clubes que disputarão 34 rodadas cada. O Bayern de Munique estreia o campeonato em casa contra o RB Leipzig, numa partida que já define tom e ambição do atual campeão. A temporada do campeonato alemão termina em 16 de maio de 2026, com emoções definidas até a última rodada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Novidades da temporada incluem o retorno de Hamburger SV e 1. FC Köln, que voltam à elite após ausência de sete e um ano, respectivamente. Eles entram no lugar de Holstein Kiel e VfL Bochum, rebaixados na temporada passada. O calendário também conta com pausa de inverno entre dezembro e janeiro, mantendo tradição alemã.

Quando começa e termina a Bundesliga 2025/26

O campeonato começa em 22 de agosto de 2025, com o duelo de abertura entre Bayern de Munique e RB Leipzig, partida histórica no Allianz Arena. A competição encerrará suas atividades em 16 de maio de 2026.

continua após a publicidade

Entre dezembro e início de janeiro ocorrerá a pausa de inverno, período tradicional na Alemanha. As equipes retornam para a segunda metade da temporada, mantendo o padrão de competitividade constante.

Clubes participantes da Bundesliga

A Bundesliga 2025/26 reúne:

16 clubes remanescentes

2 promovidos da 2. Bundesliga:

FC Köln (retorno após um ano)

Hamburger SV (retorno após sete anos)

Eles substituem Holstein Kiel e VfL Bochum. Mantém-se o formato de 18 clubes, com 34 rodadas no total.

Formato da competição

O campeonato segue o sistema de pontos corridos, com cada time enfrentando os outros 17 clubes em turno e returno, totalizando 34 jornadas. Pontuação padrão: 3 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota. No fim da temporada:

continua após a publicidade

O clube mais pontuado sagra-se campeão (Bayern defende o título) As vagas para a UEFA Champions League vão até o 4º lugar O 5º e 6º colocados garantem vagas em competições europeias menores O 17º e 18º são rebaixados para a 2. Bundesliga O 16º disputa o playoff de permanência com o 3º da segunda divisão Critérios de desempate incluem: saldo de gols, gols marcados, confronto direto e fair play.

Primeira rodada: 22 a 24 de agosto

A rodada de abertura traz confrontos de grande apelo:

Bayern de Munique x RB Leipzig (22/08) Borussia Dortmund x FC St. Pauli Bayer Leverkusen x TSG Hoffenheim Eintracht Frankfurt x Werder Bremen SC Freiburg x FC Augsburg Union Berlin x VfB Stuttgart 1.FC Heidenheim x VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach x Hamburger SV

O destaque é o encontro entre os dois primeiros favoritos da temporada, Bayern e Leipzig. O clássico de Berlim e o retorno do HSV chamam atenção na estreia.

Rodadas especiais e pausa de inverno

Além da primeira rodada, os cinco primeiros turnos são pré-agendados pela DFL; o segundo turno segue simetria cronológica. A pausa de inverno ocorre de 22 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026, retomando a liga com ritmo intenso até maio.

O playoff entre o 16º da Bundesliga e o 3º da 2. Bundesliga está previsto para 21 e 25 de maio de 2026, completando o desfecho das divisões de acesso.

Destaques e expectativas para a temporada

O Bayern parte como favorito e busca mais um título. Recentemente, defenderam bem o gol mas enfrentam dificuldades defensivas com lesões em posições chave. O RB Leipzig e o Borussia Dortmund prometem forte disputa, enquanto o Bayer Leverkusen entra com novo comando técnico após Xabi Alonso.

Os retornantes Hamburger SV e 1. FC Köln buscam se firmar e escapar da zona de rebaixamento. Times médios como Freiburg, Union Berlin e Stuttgart podem surpreender.

Realizam-se também confrontos regionais intensos, como o derby berlinense entre Union Berlin e Hertha (se estivesse na liga) e clássicos culinários como Freiburg x Stuttgart, que adicionam emoção à tabela.

Como acompanhar

A Bundesliga 2025/26 será transmitida por plataformas e canais de TV nacionais e internacionais, garantindo cobertura ampla. A liga se mantém entre as cinco maiores da Europa, com forte presença online e público consistente nas arquibancadas, sendo referência em gestão e competitividade.

O novo formato, a retomada de equipes tradicionais e a luta por títulos e permanência tornam a Bundesliga uma das temporadas mais promissoras de 2025/26.