Ida ao Palmeiras? Técnico do Arsenal releva futuro de Gabriel Jesus

O técnico Mikel Arteta descartou, nesta sexta-feira (12), a possibilidade de Gabriel Jesus deixar o Arsenal na janela de janeiro. Durante entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Wolverhampton, pela Premier League, o comandante foi questionado foi questionado diretamente sobre a chance de o atacante ser negociado. Ele afirmou que o clube conta com o brasileiro para a sequência da temporada e destacou a contribuição do atacante desde o retorno aos gramados.

— Não, não considero isso (saída de Gabriel Jesus), especialmente com a situação em que nos encontramos agora. Acho que o Gabi tem muito a oferecer à equipe e está provando isso logo nos primeiros minutos em que esteve disponível para jogar. Ele se dedicou muito para estar nessa posição novamente e agora o foco é estar conosco — disse o técnico do Arsenal.

Em outubro, Gabriel Jesus havia comentado à revista "Placar" que existe interesse em atuar novamente pelo Palmeiras, mas explicou que sua intenção no momento é permanecer no Arsenal. Ainda na coletiva, Arteta tratou da condição competitiva do atacante, da disputa por posição no setor ofensivo e citou o impacto do brasileiro.

— Um jogador da qualidade dele, um jogador que já nos deu tanto e, quando ele entra em campo com a energia que mostrou outro dia, com certeza é um jogador que precisa se esforçar e almejar ser titular.

Gabriel Jesus reassumiu a titularidade no Arsenal

Gabriel Jesus em ação pelo Arsenal (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Gabriel Jesus retornou ao time principal dos Gunners na quarta-feira (10), ao atuar durante 62 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge, pela Champions League. O atacante estava afastado desde janeiro, quando passou por cirurgia no joelho, e relatou posteriormente ter enfrentado receios durante o período de recuperação.

A concorrência pela vaga no ataque aumentou com o retorno de Viktor Gyökeres, contratado por 73 milhões de euros (R$ 462,9 milhões), e com a proximidade da volta de Kai Havertz após lesão. Durante a ausência dos atacantes, Mikel Merino atuou como centroavante improvisado, o que alimentou especulações sobre uma possível transferência de Gabriel Jesus em busca de mais minutos e uma vaga na Seleção Brasileira.

