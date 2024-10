Endrick viraliza ao aparecer com novo corte de cabelo em treino do Real Madrid

Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 12:43 • Madri (ESP)

Jovem astro do Real Madrid, o atacante brasileiro Endrick viralizou nas redes sociais ao comparecer com novo visual em treino no CT de Valdebebas. Nas imagens divulgadas pelo clube espanhol, o ex-Palmeiras apareceu com um novo corte de cabelo.

Confira o novo corte de cabelo de Endrick no Real Madrid:

Endrick apareceu no treino do Real Madrid com um novo corte de cabelo (Foto: Divulgação / Real Madrid)

O Real Madrid realizou seu último treino antes do jogo contra o Borussia Dortmund, pela terceira rodada da fase de Liga da Champions League. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Na temporada, Endrick atuou em nove dos 12 jogos do Real Madrid, quase sempre entrando nos minutos finais das partidas. O atacante marcou dois gols e ainda não deu assistências. A próxima oportunidade do brasileiro acontece neste sábado (18), às 16h (hora de Brasília), diante do Celta de Vigo pela 10ª rodada de La Liga.

