Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 30/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

Sai Endrick, entra Estêvão. Foi praticamente assim o Brasileirão de 2023 para o de 2024. No primeiro, o atacante que hoje joga no Real Madrid foi protagonista do Palmeiras. Agora, o bastão foi passado para o futuro astro do Chelsea, que simplesmente quase já dobrou os números do amigo.

Duas joias do Palmeiras, dois atacantes, dois goleadores e um objetivo em comum: a fome de bola. Na temporada passada, Endrick teve participação direta em 11 gols do Verdão na competição, enquanto Estêvão já participou de 18 neste ano. E os números podem aumentar consideravelmente, já que restam ainda sete rodadas para o fim do Nacional.

O atual camisa 41 do Palmeiras mostra a cada dia que não está para brincadeira. Recentemente, o atacante se tornou o jogador com 17 anos a ter mais gols e assistências em uma mesma edição com esta idade, ultrapassando Neymar, com 16.

Endrick x Estêvão

No Brasileirão do ano passado, Endrick foi às redes 11 vezes, uma a mais que Estêvão. Por outro lado, o atual atacante do Verdão tem a chance de se tornar o jogador mais jovem a ser o artilheiro do Brasileirão em toda a história. Atualmente, divide a liderança com Pedro, do Flamengo, mas que está fora do restante do campeonato em razão de lesão.

Em 2023, Endrick atuou em 31 partidas no Brasileirão, sendo 18 como titular de Abel Ferreira. Do outro lado, Estêvão disputou 24 partidas, sendo 19 como titular

Marca histórica

Restam sete partidas para o final do Brasileirão. Com isso, o palmeirense pode se tornar o único jogador com menos de 18 anos a se tornar o artilheiro do campeonato. Estêvão é peça fundamental da equipe de Abel Ferreira, ou seja, será titular até o final, caso não tenha alguma eventualidade no meio do caminho.

Até o momento, desde 1937, três jogadores foram artilheiros da competição - contando os torneios unificados - com 19 anos: Ferreti (Botafogo), na Taça Brasil de 1968; Amoroso (Guarani), em 1994; e Keirrison (Coritiba), em 2008.