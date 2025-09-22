Jornal espanhol ‘debocha’ de colocação de Vini Jr na Bola de Ouro
Astro do Real Madrid foi de 2° a 16° lugar em um espaço de um ano da premiação
- Matéria
- Mais Notícias
A revista "France Football", que organiza a cerimônia da Bola de Ouro, anunciou que o atacante Vini Jr, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ficou em 16º lugar na lista dos melhores jogadores do mundo. Com isso, o jornal catalão "Mundo Deportivo" publicou uma imagem comparando a atual edição da premiação com o ano anterior, onde o brasileiro ficou em segundo lugar, atrás apenas do volante Rodri, com a famosa declaração do jogador afirmando que fará "10 vezes mais se for preciso".
Relacionadas
- Futebol Internacional
Bola de Ouro 2024/25: confira top-10 da premiação
Futebol Internacional22/09/2025
- Futebol Internacional
Posição de Vini Jr na Bola de Ouro é revelada; saiba qual
Futebol Internacional22/09/2025
- Futebol Internacional
AO VIVO: Acompanhe os vencedores da Bola de Ouro 2025
Futebol Internacional22/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Assim como em anos anteriores, a France Football divulgou antecipadamente os colocados entre a 30ª e a 11ª posição da Bola de Ouro. Na edição anterior, Vini Jr ficou em segundo lugar por ter sido o grande nome do Real Madrid na conquista da Champions League e do Campeonato Espanhol. Desta vez, o camisa 7 não conseguiu repetir o desempenho e teve uma queda brusca na colocação.
Tradução: "Vinícius, do segundo lugar para o 16º em um ano. O brasileiro do Real Madrid cai no ranking da Bola de Ouro após sua famosa frase: "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados".
Vinícius marcou 24 gols e deu 16 assistências em 66 partidas na última temporada, contando Real Madrid e Brasil. Pelo clube espanhol, o atacante conquistou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, mas viu o Barcelona vencer os demais títulos na Espanha e o PSG ser campeão da Champions.
Imprensa internacional repercute posição de Vini Jr
Não foi apenas na Catalunha que a posição de Vini Jr na Bola de Ouro virou assunto. O diário "Marca" analisou o contraste do desempenho do astro brasileiro no Real Madrid, afirmando que desde a derrota na premiação, o jogador não tem sido o mesmo.
— Há apenas um ano, Vinicius Júnior estava no auge. O brasileiro, símbolo do Real Madrid, campeão da Liga e da Champions, era cotado como grande favorito à Bola de Ouro de 2024. Um ano depois, o contraste é brutal. Na edição de 2025, Vinicius aparece apenas na 16ª posição. Uma queda que reflete com crueza o que tem sido sua trajetória recente: um declínio de desempenho contínuo que marcou um antes e um depois em sua carreira. Desde aquele golpe moral, o brasileiro não tem sido o mesmo — escreveu o "Marca".
Além disso, o jornal acredita que a temporada 2023/24 foi a melhor chance de Vinícius ser coroado com o prêmio, visto que outros companheiros do clube merengue irão ter mais oportunidades, como Mbappé.
— No contexto da Bola de Ouro, Vini está ciente de que 2024 foi a sua grande chance. Um prêmio que teria coroado sua carreira e que agora parece muito mais distante. Com Mbappé como companheiro de equipe, suas chances se reduzem drasticamente: eles ganharão os mesmos títulos, mas o francês sempre marcará mais gols e terá um maior impacto midiático. A lógica do futebol e do prêmio joga contra ele — analisou.
Confira a lista do 30° ao 11° da Bola de Ouro
- 3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- 2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
- 2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)
- 2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- 2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- 2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
- 2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
- 2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- 2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
- 2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
- 2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- 1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)
- 1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)
- 1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)
- 1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
- 1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
- 1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)
- 1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- 1️⃣2️⃣ Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
- 1️⃣1️⃣ Pedri (Barcelona/Espanha)
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias