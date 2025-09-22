menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornal espanhol ‘debocha’ de colocação de Vini Jr na Bola de Ouro

Astro do Real Madrid foi de 2° a 16° lugar em um espaço de um ano da premiação

Vini Jr desembarcando para a final da Copa do Rei
imagem cameraVini Jr é um dos grandes astros do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
15:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

A revista "France Football", que organiza a cerimônia da Bola de Ouro, anunciou que o atacante Vini Jr, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ficou em 16º lugar na lista dos melhores jogadores do mundo. Com isso, o jornal catalão "Mundo Deportivo" publicou uma imagem comparando a atual edição da premiação com o ano anterior, onde o brasileiro ficou em segundo lugar, atrás apenas do volante Rodri, com a famosa declaração do jogador afirmando que fará "10 vezes mais se for preciso".

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Assim como em anos anteriores, a France Football divulgou antecipadamente os colocados entre a 30ª e a 11ª posição da Bola de Ouro. Na edição anterior, Vini Jr ficou em segundo lugar por ter sido o grande nome do Real Madrid na conquista da Champions League e do Campeonato Espanhol. Desta vez, o camisa 7 não conseguiu repetir o desempenho e teve uma queda brusca na colocação.

continua após a publicidade

Tradução: "Vinícius, do segundo lugar para o 16º em um ano. O brasileiro do Real Madrid cai no ranking da Bola de Ouro após sua famosa frase: "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados".

Vinícius marcou 24 gols e deu 16 assistências em 66 partidas na última temporada, contando Real Madrid e Brasil. Pelo clube espanhol, o atacante conquistou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, mas viu o Barcelona vencer os demais títulos na Espanha e o PSG ser campeão da Champions.

continua após a publicidade

Imprensa internacional repercute posição de Vini Jr

Não foi apenas na Catalunha que a posição de Vini Jr na Bola de Ouro virou assunto. O diário "Marca" analisou o contraste do desempenho do astro brasileiro no Real Madrid, afirmando que desde a derrota na premiação, o jogador não tem sido o mesmo.

— Há apenas um ano, Vinicius Júnior estava no auge. O brasileiro, símbolo do Real Madrid, campeão da Liga e da Champions, era cotado como grande favorito à Bola de Ouro de 2024. Um ano depois, o contraste é brutal. Na edição de 2025, Vinicius aparece apenas na 16ª posição. Uma queda que reflete com crueza o que tem sido sua trajetória recente: um declínio de desempenho contínuo que marcou um antes e um depois em sua carreira. Desde aquele golpe moral, o brasileiro não tem sido o mesmo — escreveu o "Marca".

Além disso, o jornal acredita que a temporada 2023/24 foi a melhor chance de Vinícius ser coroado com o prêmio, visto que outros companheiros do clube merengue irão ter mais oportunidades, como Mbappé.

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)
Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

— No contexto da Bola de Ouro, Vini está ciente de que 2024 foi a sua grande chance. Um prêmio que teria coroado sua carreira e que agora parece muito mais distante. Com Mbappé como companheiro de equipe, suas chances se reduzem drasticamente: eles ganharão os mesmos títulos, mas o francês sempre marcará mais gols e terá um maior impacto midiático. A lógica do futebol e do prêmio joga contra ele — analisou.

Confira a lista do 30° ao 11° da Bola de Ouro

  1. 3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)
  2. 2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
  3. 2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)
  4. 2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
  5. 2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
  6. 2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
  7. 2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
  8. 2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
  9. 2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
  10. 2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
  11. 2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
  12. 1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)
  13. 1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)
  14. 1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)
  15. 1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
  16. 1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
  17. 1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)
  18. 1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
  19. 1️⃣2️⃣ Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
  20. 1️⃣1️⃣ Pedri (Barcelona/Espanha)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias