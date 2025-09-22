menu hamburguer
Futebol Internacional

Bola de Ouro 2024/25: confira top-10 da premiação

France Football deixa top-10 definido antes do início da cerimônia

Bola de Ouro conhecerá seus vencedores nesta segunda-feira. Foto: FRANCK FIFE/AFP
imagem cameraBola de Ouro conhecerá seus vencedores nesta segunda-feira (Foto: FRANCK FIFE/AFP)
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
14:47
  • Matéria
  • Mais Notícias

Assim como em anos anteriores, a revista "France Football" divulgou antecipadamente os colocados entre a 30ª e a 11ª posição da Bola de Ouro, cerca de duas horas antes do início oficial da cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris. Com isso, já estão definidos os dez jogadores que compõem o top-10 da eleição do melhor do mundo; confira a lista.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Confira a lista do 30° ao 11° da Bola de Ouro

  1. 3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)
  2. 2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)
  3. 2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)
  4. 2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
  5. 2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
  6. 2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)
  7. 2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
  8. 2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
  9. 2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
  10. 2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)
  11. 2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
  12. 1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)
  13. 1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)
  14. 1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)
  15. 1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
  16. 1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)
  17. 1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)
  18. 1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
  19. 1️⃣2️⃣ Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
  20. 1️⃣1️⃣ Pedri (Barcelona/Espanha)
Vini Jr ficou na 16ª colocação da Bola de Ouro masculina (Reprodução/Instagram)
Veja o top-10 antes da definição do prêmio

  1. Raphinha (Barcelona/Brasil)
  2. Ousmane Dembélé (PSG/França)
  3. Gianluiggi Donnarumma (PSG-Manchester City/Itália)
  4. Nuno Mendes (PSG/Portugal)
  5. Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
  6. Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)
  7. Mohamed Salah (Liverpool/Egito)
  8. Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  9. Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
  10. Vitinha (PSG/Portugal)
O brasileiro Raphinha é citado entre um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Onde assistir a cerimônia

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

