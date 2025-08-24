Jornalista comete gafe em entrevista com capitão de time da Bundesliga
Jogador do Werder Bremen troca camisa com rival e é confundido
- Matéria
- Mais Notícias
A jornalista alemã Katharina Kleinfeldt, do canal "Sky Sport", protagonizou uma cena curiosa com o zagueiro Marco Frield, capitão do Werder Bremen. Durante a zona mista após a derrota por 4 a 1 para o Frankfurt, pela primeira rodada da Bundesliga, a repórter de campo o confundiu com um jogador rival, porque ele trocou de camisa com um adversário e utilizou-a durante a entrevista.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Harry Kane marca três, e Bayern de Munique goleia na estreia da Bundesliga
Futebol Internacional22/08/2025
- Futebol Internacional
Guia da Bundesliga: os favoritos e quem pode surpreender na análise do Lance!
Futebol Internacional22/08/2025
- Futebol Internacional
Cinco jogadores para você ficar de olho na Bundesliga 2025/26
Futebol Internacional22/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na pergunta, a repórter questionou sobre vencer na estreia do Campeonato Alemão, quando na verade ele tinha perdido por 4 a 1.
— Queremos falar um pouco sobre o Eintracht. Acabamos de ver as imagens de Michael Cetera, imagens emotivas. Mas primeiro falemos da partida, 4 a 1, finalmente ganharam hoje. É este o começo que esperava? — questionou a repórter.
O jogador abaixa o olhar, ri desconcertado e responde que é um jogador do Werder Bremen. A repórter pede desculpas, troca um aperto de mãos e faz uma nova pergunta, sobre o que não deu certo na partida.
Nunca tinha passado por isso antes. Conversei com ela antes do jogo. 90 minutos depois, ela não me reconhece mais. Isso é estranho e um pouco ridículo — disse Marco Frield, em entrevista ao jornal alemão "Bild" após a gafe da jornalista.
Repórter se pronuncia após confusão na Bundesliga
— A situação é muito desagradável. Antes do jogo, entrevistei Marco Friedl no ônibus. Infelizmente, a camisa do Eintracht me confundiu por um momento após o apito final, então cometi esse erro lamentável.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias