imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornalista comete gafe em entrevista com capitão de time da Bundesliga

Jogador do Werder Bremen troca camisa com rival e é confundido

imagem cameraFrankfurt goleou o Werder Bremen por 4 a 1 na primeira rodada da Bundesliga (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 24/08/2025
12:22
  Mais Notícias

A jornalista alemã Katharina Kleinfeldt, do canal "Sky Sport", protagonizou uma cena curiosa com o zagueiro Marco Frield, capitão do Werder Bremen. Durante a zona mista após a derrota por 4 a 1 para o Frankfurt, pela primeira rodada da Bundesliga, a repórter de campo o confundiu com um jogador rival, porque ele trocou de camisa com um adversário e utilizou-a durante a entrevista.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Na pergunta, a repórter questionou sobre vencer na estreia do Campeonato Alemão, quando na verade ele tinha perdido por 4 a 1.

— Queremos falar um pouco sobre o Eintracht. Acabamos de ver as imagens de Michael Cetera, imagens emotivas. Mas primeiro falemos da partida, 4 a 1, finalmente ganharam hoje. É este o começo que esperava? — questionou a repórter.

O jogador abaixa o olhar, ri desconcertado e responde que é um jogador do Werder Bremen. A repórter pede desculpas, troca um aperto de mãos e faz uma nova pergunta, sobre o que não deu certo na partida.

Nunca tinha passado por isso antes. Conversei com ela antes do jogo. 90 minutos depois, ela não me reconhece mais. Isso é estranho e um pouco ridículo — disse Marco Frield, em entrevista ao jornal alemão "Bild" após a gafe da jornalista.

Repórter se pronuncia após confusão na Bundesliga

— A situação é muito desagradável. Antes do jogo, entrevistei Marco Friedl no ônibus. Infelizmente, a camisa do Eintracht me confundiu por um momento após o apito final, então cometi esse erro lamentável.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

Capitão do Werder Bremen é alvo de gafe de jornalista após derrota na Bundesliga (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

